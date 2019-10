Mondo di Mezzo | per la sentenza applicata la legge Spazzacorrotti

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In attesa che inizi il nuovo processo d’appello, in cui andrà ricalcolata la pena per i componenti di quella organizzazione a delinquere che però la giustizia ha stabilito non essere di stampo mafioso, dopo ladella Corte di Cassazione si sono aperte le porte del carcere per 9 dei 32 imputati del processo cosiddetto “di”. In cella per la” L’immediata esecuzione della pena detentiva è la diretta conseguenza dell’applicazione della” in vigore dallo scorso gennaio, che tante tensioni aveva provocato nell’allora governo Movimento 5 Stelle-Lega. La, che nella sola parte legata al blocco della prescrizione entrerà in vigore nel 2020 salvo modifiche, introduce "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Nessuna misura ...

