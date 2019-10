Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Laè pronta ad acquistare cinqueda. L’vincolante arriva dal direttore del quotidiano Maurizioche, a un anno dall’acquisto del settimana Panorama, èa trattare l’acquisizione anche dei magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle. Testate che nel 2018 hanno fatto registrare ricavi per 22,4 milioni di euro. Nel dettaglio, l’, che ha validità fino al 31 dicembre, prevede la costituzione di una NewCo, la cui maggioranza sarà in mano a Laal 75% e il restante 25% resta a. Lo rende noto un comunicato deldi Segrate che puntualizza: “La scelta del consiglio di amministrazione ha deliberato di dare mandato all’amministratore delegato Ernesto Mauri di porre in essere tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l’operazione coerente con la ...

Primaonline : Belpietro: offerta vincolante per cinque periodici Mondadori. Nasce newco partecipata al 75% da La Verità e al 25%… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Mondadori, La Verità di Belpietro presenta offerta per 5 periodici. Gruppo pronto a cedere - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mondadori, La Verità di Belpietro presenta offerta per 5 periodici. Gruppo pronto a cedere -