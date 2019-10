Milano | svastiche e croci celtiche al centro culturale ' Tempo Futuro Perduto' 2 2

Milano : svastiche e croci celtiche al centro culturale 'Tempo Futuro Perduto' (2) : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Ci ha stupiti che qualcuno abbia inteso il nostro come un messaggio politico. Noi comunque non ci fermeremo e andremo avanti. La nostra iniziativa non è politica, ma evidentemente qualcuno l'ha intesa così. Il gesto non ci ha intimiditi e abbiamo cancellato subito le s