Milano | bimbo di 5 anni caduto nella tromba delle scale a scuola | nuovo sopralluogo della

**Milano : Fioramonti - 'disposti tutti gli accertamenti su bimbo caduto scale scuola'** : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Come ho già dichiarato a poche ore dall'accaduto, ho disposto tutti gli accertamenti dovuti e confido nel lavoro della magistratura. Il mio pensiero oggi è però solo quello di un padre. È un giorno di lutto per tutto il mondo della scuola". Lo ha scritto su Twitter il

Milano : Bussetti - 'vicenda bimbo caduto a scuola conclusa nel modo più tragico' : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Si è conclusa nel modo più tragico e doloroso la vicenda del piccolo Leonardo". Lo ha detto il Marco Bussetti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città metropolitana sulla notizia della morte del bambino di 6 anni caduto nella tromba delle scale

Milano - morto il bimbo caduto dal secondo piano a scuola. Si indaga per omicidio colposo. Il sindaco Sala : «Giorno doloroso per la città» : È morto il bambino di 6 anni precipitato venerdì 18 ottobre per una decina di metri nella tromba delle scale della scuola di Milano che frequentava. Da subito le sue condizioni...

Milano : deceduto il bimbo caduto a scuola - Procura indaga per omicidio colposo : Non c'è l'ha fatta il bimbo di 5 anni caduto dalle scale venerdì mattina, mentre si trovava a scuola (frequentava la 1°C alla primaria Giovanni Battista Pirelli, .in zona Bicocca). Il piccolo, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano era stata operato d'urgenza. La Procura ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento, sul registro degli indagati, non è stato iscritto ancora nessun nome. Morto il ...

Milano - bimbo precipitato dalle scale a scuola : avviato procedimento per dichiararne la morte : I medici dell’ospedale Niguarda di Milano hanno avviato gli accertamenti per dichiarare la morte del bambino di 6 anni precipitato dalle trombe delle scale dal secondo piano della sua scuola “Pirelli” in zona Bicocca. Dopo l’incidente il bimbo era stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale. Ora, in una nota, i medici hanno dichiarato che dalle 9.53 di martedì mattina è stato dato il via al ...

Bimbo caduto dalle scale a Milano/ Scuola Pirelli : ecco cosa è successo per davvero : Milano, ecco cosa è successo per davvero nella Scuola Pirelli venerdì mattina quando un Bimbo di 5 anni è caduto dalla tromba delle scale

Bimbo caduto da scale scuola a Milano - una sedia vicino alla ringhiera : Come può un bambino di neanche sei anni, alto circa un metro e 15, scavalcare una ringhiera di protezione alta un metro e 4 centimetri e cadere nel vuoto? A dare una spiegazione è un’insegnante della scuola Pirelli di Milano dove, venerdì mattina, un alunno di prima elementare è precipitato per 13 metri lungo la tromba delle scale. La testimonianza di un’insegnante “Sono uscita dalla classe quando ho sentito le urla e il trambusto. Mi sono ...

Milano - bimbo caduto a scuola : forse ha utilizzato una sedia per scavalcare la ringhiera : È ancora in condizioni gravissime il bimbo di Milano caduto dalle scale ieri, mentre si trovava a scuola. forse ha utilizzato una sedia per scavalcare la ringhiera. I genitori, subito accorsi al suo capezzale, sono disperati. Sia la mamma che il papà puntano il dito contro la mancata vigilanza e si domandano coma mai gli alunni delle prime classi siano stati sistemati all'ultimo piano dell'istituto. forse ha usato una sedia per scavalcare Ieri ...

Milano - madre del bimbo caduto a scuola : Mio figlio lasciato solo : “Ma come è possibile che questi bambini stiano in corridoio da soli, e all’ultimo piano di un edificio, se non hanno ancora sei anni, se sono in prima elementare? Bisogna sempre arrivare a una tragedia per rispettare regole di buon senso?”. Sono parole di dolore e di rabbia, riportate dal Corriere della Sera, quelle della mamma del bambino di quasi 6 anni che si trova ricoverato in neurorianimazione, all’Ospedale Niguarda, dopo essere ...

Milano - bimbo cade dalle scale mentre va in bagno : è grave - si indaga per omessa vigilanza : Da una scuola elementare di Milano arriva la cronaca di un incidente tragico e gravissimo. Stamattina un bimbo di soli sei anni è caduto nella tromba delle scale. Subito soccorso, è stata accompagnato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico è ancora in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, quando è precipitato nel vuoto era solo e stava andando in bagno. Il tragico incidente Il tragico ...