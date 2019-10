Migranti | ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con

L’amministrazione Trump sta preparando un programma per raccogliere il DNA dei Migranti : Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha detto mercoledì alla stampa che l’amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere i dati del DNA dei migranti che arrivano nel paese. Il New York Times scrive che permetterà ai responsabili

Legge Friuli sui Migranti - bocciatura avviata dalla ministra leghista Stefani : Quella di ieri era l’ultima riunione utile per decidere lo stop a una serie di articoli e commi di quella Legge. Che peraltro parlano anche di ambiente e urbanistica oltre che di “misure per favorire i rimpatri” con fondi regionali

Governo Conte : impugnata legge 'anti Migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...