Meteo | la pioggia getta il Cairo nel caos | strade e aeroporto allagati | traffico in tilt

Previsioni Meteo Milano : oggi sole prevalente o nubi innocue - ma domani torna la pioggia con nuovi nubifragi [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Alba assolata sul capoluogo lombardo, salvo qualche velatura alta assolutamente innocua. La pressione è cresciuta nelle ultime 48 ore con 1020 hpa mediamente al suolo, geo-potenziali lievitati anche in quota, ma il tutto si configura piuttosto temporaneo. Il vortice iberico, complice una rimonta del fronte subtropicale su Spagna e Portogallo, compirà una manovra verso Nord, portandosi dapprima sulla Francia, ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni Meteo. La pioggia può rovinare il weekend a Phillip Island : Le previsioni meteo non sono delle migliori a Phillip Island per il weekend del 25-27 ottobre quando si correrà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. C’è il concreto rischio di un’acquazzone in questa amena località dove siamo nel cuore della primavera e la possibilità di temporali e piovaschi è molto elevata. Si dovrebbe già partire in salita con delle prove libere su pista bagnata, a essere compromessa sembra ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni Meteo. Rischio pioggia per tutto il weekend : Si preannuncia un weekend molto difficile per quanto riguarda il meteo a Città del Messico dove dal 25 al 27 ottobre si correrà il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni della vigilia parlano infatti di un elevato Rischio pioggia per tutto il fine settimana, il Rischio dunque di una corsa sul bagnato è molto concreto sia in qualifica che in gara: le percentuali di pioggia nel corso del Gran Premio toccano infatti il 50% e i ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora pioggia - cresce il livello del Lago Maggiore : La vasta saccatura presente sulla Spagna continua a interessare il Piemonte con flussi umidi da sud. Dopo la temporanea attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata odierna, dal pomeriggio – spiega Arpa Piemonte in una nota – è attesa una nuova intensificazione nel verbano, alto novarese, alto vercellese e biellese. Precipitazioni molto forti a carattere di rovescio sono attese in serata anche sul basso alessandrino al ...

Previsioni Meteo Napoli : tanto sole e bel tempo a oltranza. Illusione pioggia per metà settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Abbiamo dato, da queste pagine, già qualche premessa sul dubbio piogge in arrivo per metà settimana e, allo stato attuale dei dati, certamente via via più affidabili, i dubbi vanno tramutandosi in certezze. L’ anticiclone, che da giorni imperversa su tutto il Sud Italia e naturalmente anche sulla Campania e sul capoluogo partenopeo, si mostra tenace e anzi ancora più vigoroso nel corso dei prossimi 2/3 ...

Previsioni Meteo Milano : pioggia torrenziale sulla città - picchi di 70mm [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Esasperazione del maltempo nelle ultime ore. La fase più perturbata di tutto il peggioramento di questi giorni è iniziata dalle ore serali di ieri, è proseguita per gran parte della notte ed è ancora in atto, con rovesci e temporali intensi e fasi di autentico nubifragio. Soltanto tra la notte e la prima mattina sono caduti 72mm di pioggia a Buccinasco, 71mm a Milano Cadorna, 66mm a Corsico, 65mm a Milano Arbe e ...

Pioggia - vento - grandine : scatta l'allerta Meteo al Nord : Per il Nord sarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizioni meteo previste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore ...

Previsioni Meteo : tanta PIOGGIA al nord da sabato - ottobrata infinita al centro-sud : Previsioni meteo - L'Italia è pronta a dividersi in due nei prossimi giorni, per effetto di una ulteriore estremizzazione degli scambi meridiani sull'Europa: ovvero sull'Europa centro-occidentale...

Allerta Meteo in Toscana per martedì 15 - pioggia e temporali : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'Allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali che sarà valida dalle 11 alle 22 di martedì 15 ottobre e riguarderà prevalentemente la costa tirrenica e la Maremma (LE PREVISIONI meteo IN Toscana). Il maltempo arriverà a causa di una perturbazione atlantica che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso est e non solo, raggiungendo pure la Liguria, ...

F1 - GP Giapppone 2019 : previsioni Meteo per qualifiche e gara - ci sarà la pioggia dopo Hagibis? : Il tifone Hagibis è passato sopra Suzuka senza creare troppi danni, il tanto temuto evento atmosferico che ha messo in allarme l’intero Giappone non ha creato conseguenze importanti in questa zona delle isole nipponiche. Oggi si sarebbero dovute disputare le qualifiche del Gran Premio di F1 ma gli organizzatori avevano deciso di spostarle a domenica mattina per motivi di sicurezza, dunque alle ore 03.00 italiane (le 10.00) i piloti ...

Meteo - ancora un weekend caldo ma da lunedì arriva la pioggia : L'anticiclone africano porterà temperature fino a 30 gradi al Sud. Attenzione per la nebbia di notte e nelle prime ore del mattino nelle pianure del Nord

F1 - GP Giappone 2019 : il Meteo a Suzuka. Pioggia venerdì e sabato. Domenica dovrebbe esserci una tregua : Il tifone Hagibis sta condizionando in maniera importante l’evolversi delle cose in Giappone. La cancellazione di alcuni match dei Mondiali di rugby, tra cui Nuova Zelanda-Italia, la dice lunga sulla situazione in Asia. Una perturbazione violentissima, con raffiche di vento addirittura a quasi 300 km/h, si sta abbattendo nelle zona citata. L’occhio del ciclone presenta un minimo depressionario di 915 hPa (hectopascal, unità di misura ...

Meteo - pioggia e sferzata polare : ma fino a quando? : L’autunno si sta facendo spazio. Un profondo ciclone di aria polare, come conferma ilMeteo.it, è arrivato dalla Scandinavia per rinfrescare il bacino del Mediterraneo: le piogge e i rovesci sono cominciati al Nord, ma si stanno spingendo fino alle regioni tirreniche e alla Sardegna. Sono possibili anche temporali a Roma e Napoli. Con il passare delle ore, il peggioramento toccherà anche la Calabria e la Sicilia, dove potranno anche verificarsi ...