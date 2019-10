Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ilvince 3-2 ae mette una pietra grossa così sulla sua qualificazione agli ottavi. Continua a guidare il girone con 7 punti, davanti al Liverpool a 6 (ha vinto a Genk 4-1) e alfermo a 3. È una partita in cui hanno ragione tutti.innanzitutto che reagisce da fuoriclasse – sì, fuoriclasse – alle polemiche presidenziali. Fuoriclasse perché è decisivo in una partita decisiva. Regge da solo il peso dell’attacco (dispiace ma Lozano ha deluso ancora una volta), segna due gol, supera Maradona e serve ail pallone del 3-2 decisivo.. Ha ragione anche lui. Ancelotti lo spedisce nuovamente in panchina. Lui entra sul 2-1 per il. Poi gli azzurri subiscono un gol assurdo, inconcepibile per una difesala nostra (sia pure rabberciata).in4-3, subito il gol che in altri tempi avrebbe piegato le ...

napolista : Mertens fa Boninsegna, Insigne Rivera. Salisburgo-Napoli come Italia-Germania 4-3 Il Napoli va due volte in vantag… -