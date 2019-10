Mercedes «bloccate» dalle lumache L’Australia le rimanda indietro

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Le auto incriminate sono trattenute in stretta quarantena presso i porti di arrivo in quattro stati d’Australia: nei container sono stati trovati esempliari di una lumaca tipica di Sud Europa, Canada e Usa, che il dipartimento per l’Agricoltura australiano considera nociva

