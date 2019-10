Mercatone Uno : assessore veneto - 'Mise si faccia garante di soluzioni solide e credibili' (2) : (Adnkronos) - Altra fotografia della situazione su cui si è focalizzato l’incontro riguarda i lavoratori che attualmente sono ancora in forza a Mercatone Uno, godendo della cassa integrazione. Di questi 119, nel rispetto di quanto consentito dalle norme, il 16% hanno già optato temporaneamente per u

Conte : Mercatone Uno problema nazionale : 17.32 "La crisi di Mercatone Uno è un problema nazionale e non possiamo rimanere indifferenti. Come Governo vogliamo creare più occupazione, non possiamo quindi di certo dimenticare chi il lavoro lo perde". Lo ha detto il premier Conte ricevendo a Palazzo Chigi la delegazione dei lavoratori della catena di ipermercati. "Vi garantisco da parte mia e del governo- ha aggiunto- il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità ...

Mercatone Uno - il "grido" dei lavoratori con 350 euro di paga : "Salvati ma condannati alla povertà" : Presidio davanti a Montecitorio per un gruppo di dipendenti della catena di ipermercati, rimasti con il futuro in bilico...

Cisl : ex Mercatone Uno - vertenza dimenticata. Sindacati sollecitano tavolo Mise : grave condizione reddituale lavoratori merita attenzione : Roma – Futuro incerto quello dei 1860 lavoratori ex Mercatone Uno. Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro del compendio aziendale prevista per il 31 ottobre e dopo il rinvio dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 16 settembre, i Sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sollecitano ancora una volta il ...