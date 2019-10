Mazda - MX-30 | la prima elettrica di Hiroshima

Mazda - Nuovi dettagli sulla prima elettrica di serie : Il Salone di Tokyo ospiterà il debutto della prima Mazda elettrica di serie . Il nuovo modello del costruttore nipponico utilizzerà la meccanica del prototipo e-Tpv che abbiamo già guidato su strada: la presentazione è fissata per il prossimo 23 ottobre, data di apertura alla stampa della rassegna nipponica. La Casa ha diffuso oggi un video teaser che ne accenna la silhouette, mentre nei giorni scorsi erano emersi altri dettagli , come il design ...

Mazda - Al Salone di Tokyo la prima elettrica di serie : Il Salone di Tokyo ospiterà il debutto della prima Mazda elettrica di serie. Il nuovo modello del costruttore nipponico utilizzerà la meccanica del prototipo e-Tpv che abbiamo già guidato su strada: la presentazione è fissata per il prossimo 23 ottobre, data di apertura alla stampa della rassegna nipponica.Anche col Wankel come range extender. Pensata per essere prodotta in massa, la prima auto a batterie della Casa di Hiroshima sarà il terzo ...