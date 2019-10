Mazda - MX-30 | la prima elettrica di Hiroshima - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In un Salone di Tokyo prettamente orientato al futuro, lapunta al concreto, presentando la MX-30, una Suvpronta per la produzione. Il primo modello a elettroni della Casa disi basa sulla meccanica, già pronta ad accogliere un range extender Wankel, del prototipo e-Tpv, che abbiamo guidato su strada nelle scorse settimane. Contestualmente alla presentazione, la Casa ha dato il via alle prenotazioni dell'in Europa, dove arriverà nella seconda metà del prossimo anno: i prezzi non sono stati ancora annunciati, ma per riservare un esemplare è necessario versare una caparra di mille euro. Dettagli da RX-8. La crossover giapponese evolve ulteriormente i concetti del design Kodo, introducendo nuovi dettagli e reinterpretando elementi del passato. Un esempio è la portiera posteriore con apertura controvento, chiaramente ispirata allultima rotativa del ...

micheleficara : La prima auto elettrica di Mazda MX-30 presenta un design futuristico - assodigitale : LEGGI LA NEWS: La prima auto elettrica di Mazda MX-30 presenta un design futuristico - mazdaeurope : RT @motorionline: Ecco la prima #MazdaEV, presentata al #TokyoMotorShow Foto e informazioni della MX-30 ---> -