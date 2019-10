Martinez-Candreva | Inter da sballo contro il Dortmund | la squadra di Conte si rilancia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019)– Si è conclusa la terza giornata valida per la fase a gironi di Champions League, in campo l’di Antonioche torna pienamente in corsa per la competizione. Successo per i nerazzurri che hanno avuto la meglio del Borussia, successo pienamente meritato per i padroni di casa, partita deludente invece per il club tedesco che adesso dovrà necessariamente vincere propriol’nel prossimo match. Un gol per tempo serve per vincereil Borussia, nel primo tempo in rete Lautaro, nella ripresa invece il raddoppio è stato siglato nel finale da, peranche un rigore sbagliato. Finisce 2-0, tutto aperto per la qualificazione ma iladesso rischia grosso. LEGGI ANCHE –>2-0, le pagelle di CalcioWeb:immenso, Lumaku non si fa vedere FOTO 90′ ...

