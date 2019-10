Marieke Vervoort | l’atleta paralimpica che ha scelto l’eutanasia

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Lo sapeva da anni e da anni aveva preso la sua decisione., atletabelga, è morta martedì, facendo ricorso al. Troppe le sofferenze causate dalla malattia degenerativa di cui soffriva: la paralisi delle gambe, le crisi epilettiche, i pianti e le grida per il dolore. A Rio 2016, paralimpiade delle sue ultime medaglie lo aveva detto. «Mi sto ancora godendo ogni piccolo momento. Quando avrò più giorni brutti che buoni, allora ho già i miei documenti di eutanasia, ma il tempo non è ancora arrivato». Il tempo è giunto ora quando le dosi altissime di antidolorifici e morfina che doveva assumere non sono più bastate e anche lo sport, che aveva indicato come sua ragione di vita, non è più stato tale. Già nel 2008 aveva firmato i documenti che le avrebbero permesso di fare ricorso al, che in Belgio è legale. Un comunicato della città di Diest in ...

