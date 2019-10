Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) “Un giorno squilla il telefono e decine di giornalisti francesi mi dicono che la miaappare su manifesti politici di estrema destra”. La disavventura diinizia lo scorso 15 ottobre, quando una sua fotografia fa il giro di tutta Forbach, una cittadina a nord-est della, sulle locandine per le elezioni municipali 2020 del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese che fa capo a Marine Le Pen: tutto senza che lei avesse dato il suo consenso., modella, exdi Miss Italia 2011 e del14, appare nel trio politico insieme a Lucien Terragnolo, il candidato sindaco, e Philip Derleder, il direttore della campagna. In cima alla locandina, il rimando alle elezioni dell’anno prossimo, sotto la scritta “La Reconquête”, la riconquista: il contesto, insomma, è inequivocabilmente quello di un invito a votare. ...

FQMagazineit : Maria Falconieri, l’ex concorrente del Grande Fratello: “La mia faccia in Francia su manifesti di estrema destra se… - Cascavel47 : Maria Falconieri, l’ex concorrente del Grande Fratello: “La mia faccia in Francia su manifesti di estrema destra se… - ilcirotano : Che ci fa l'ex gieffina Maria Falconieri su un poster elettorale per il partito di Le Pen? - -