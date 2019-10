Maratona | Fatna Maraoui rientra in gara a Lubiana

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) L’atleta azzurra, argento europeo a squadre nella passata stagione, sarà indomenica 27 ottobre a(Slovenia), tornando così a gareggiare sulla distanza dei 42 Km. La sua ultima apparizione nellarisale a un anno fa, in occasione degli Europei di Berlino 2018, dove contribuì in maniera decisiva all’argento ottenuto dalla squadra italiana. Dopo un lungo stop, a causa di un infortunio, è tornata protagonista nel mese di settembre con due acuti importanti: il campionato italiano assoluto dei 10 Km su strada e la mezzadi Roma Via Pacis. La runner di origine marocchina, con un personal best di 2h30’50’’, proverà a dare del filo da torcere alla kenyana Cherop (2h22’28’’), alla coppia etiope Godfay-Lewetegen (2h22’41’’-2h22’45’’) e all’atleta del Bahrain Eshete (2h22’39’’) molto più accreditate rispetto alla nostra rappresentante. Il record della ...

