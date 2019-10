Mamma di 44 anni è incinta per la ventiduesima volta Un anno fa lei e il marito avevano

Dritto e Rovescio : Mamma di ragazzina rom incinta a 13 anni insulta la Santanchè : «Fatti i caz*i tuoi - put*ana!» – Video : Dritto e Rovescio, rom vs Santanchè “Fatti i caz*i tuoi, put*ana!“. Gli insulti rivolti da una donna rom a Daniela Santanchè durante la scorsa puntata di Dritto e Rovescio fanno ancora discutere. Il degrado emerso in quei minuti di trasmissione, infatti, è difficile da derubricare anche a distanza di giorni. E infatti lo riproponiamo. “Io spero che gli portino via anche gli altri bambini…” Così @DSantanche in ...

Usa - Mamma versa acqua bollente sul figlioletto di 3 anni : aveva fatto la pipì sul tappeto : Una donna di 29 anni, Patricia Buchan, ha versato una pentola d'acqua bollente sul proprio figlio di tre anni: il bambino aveva fatto la pipì sul tappeto. Nel compiere la violenza è stata aiutata da altri adulti che vivevano nell'appartamento. La madre e gli altri abitanti della casa sono stati arrestati, e sono in attesa di condanna.Continua a leggere

Francesco Renga : "Mia Mamma è morta che aveva 50 anni. Ho vissuto la sua scomparsa come un abbandono" : “Ho superato il senso di abbandono”, dice Francesco Renga che, ospite di Mara Venier a Domenica In, racconta la morte della madre. Il cantante rivela: “Ho fatto un disco che volevo intitolare Canzoni dal tinello. Il tinello era il posto in cui stava sempre mia mamma e in cui cantava sempre. Fu il primo momento in cui la musica entrò dentro di me. Ho sempre pensato al suo abbandono da figlio, mia madre è morta ...

Erika Lucchesi - 19 anni anni - morta in discoteca : ipotesi mix alcol e droghe. La Mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. La vittima è Erika Lucchesi, di Livorno. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera festeggiava la riapertura, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ...

Erika Lucchesi - morta a 19 anni in discoteca. Lo strazio della Mamma davanti al suo corpo : Una ragazza di Livorno di 19 anni, Erika Lucchesi è morta la scorsa notte dopo aver accusato un malore mentre si trovava in una discoteca di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo alle indagini insieme all’ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. La tragedia è avvenuta nella serata di riapertura della discoteca ...

Erika Lucchesi - 19 anni anni - morta in discoteca : ipotesi mix alcol e droghe. La Mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. La vittima è Erika Lucchesi, di Livorno. Il locale, lo storico...

Firenze - ragazza di 19 anni anni muore in discoteca : ipotesi mix alcol e droghe. La Mamma si sente male - soccorsa in ambulanza : Una ragazza di 19 anni è morta stanotte in un locale di Sovigliana di Vinci (Firenze) durante una serata in discoteca. Il locale, lo storico club Jaiss che proprio ieri sera...

Cagliari - Mamma e figlia di 8 anni travolte da un suv davanti alla scuola : la bimba è grave : Incidente oggi a Serdiana, in provincia di Cagliari, dove una mamma e la figlia di 8 anni sono state investite da un suv mentre attraversavano la strada per raggiungere la scuola della piccola. Quest'ultima è stata trasportata d'urgenza e con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu dove non sarebbe in pericolo di vita. Ferite lievi per la mamma. La guidatrice della macchina ha poi spiegato di essere stata "abbagliata" dal sole.Continua a leggere

USA - Mamma di 47 anni fa sesso con gli amici 14enni del figlio dopo averli drogati : Amalia Utz, una mamma statunitense, è accusata di aver avuto rapporti sessuali completi con due ragazzini amici di suo figlio dopo aver fatto loro assumere sostanze stupefacenti e alcol durante un festino nella sua casa di Oak Park, in California. dopo essere stata arrestata la donna è stata liberata su cauzione.Continua a leggere

Voghera - litiga con la Mamma a 14 anni e si lancia nel vuoto dalla finestra : Dopo una lite con la madre si è lanciata dalla finestra, al primo piano di un palazzo di Voghera (Pavia). La ragazza, che ha 14 anni, è stata subito soccorsa dai medici del 118 di Pavia...

Strangolata dal marito : disperate le condizioni di Giulia - Mamma di una bimba di 4 anni : I medici hanno parlato di 'morte cerebrale' per Giulia Lazzari, la 23enne che il marito Roberto Lo Coco ha cercato di uccidere lo scorso 8 ottobre, strangolandola nella loro casa di Adria (Rovigo). La ragazza, che ha solo 23 anni ed è madre di una bimba di 4, è ricoverata in terapia intensiva. Gli amici: "Preghiamo per un miracolo".Continua a leggere

Bimba investita a 2 anni - Mamma Nunzia : “Non è stato un incidente - vendetta contro di me” : "L'auto non si è fermata, è passata sopra il corpicino di mia figlia e poi si è dileguata lasciando Sara in una pozza di sangue". Sara di Leo è morta investita a 2 anni a Santa Maria del Cedro. Oggi Gino Pignataro è stato condannato (a 3 anni di pena) per omicidio stradale, ma per mamma Nunzia non è finita qui. "Non è stato un incidente, con quell'uomo c'erano state frequenti liti, sapeva cosa stava facendo".Continua a leggere

Natalie Imbruglia è diventata Mamma a 44 anni : il tenero scatto sui social : E' nato il primo figlio della cantante che qualche mese fa aveva annunciato la gravidanza resa possibile grazie alla...

Natalie Imbruglia Mamma per la prima volta a 44 anni : «È nato Max» : Natalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie ImbrugliaNatalie Imbruglia è mamma! La cantante di Torn a 44 anni ha dato il benvenuto al suo primo figlio. Un maschio, di nome Max, come ha fatto sapere via Instagram. «Max Valentine Imbruglia», ha scritto, aggiundendo un cuore azzurro: «Sto impazzendo di gioia». La prima foto? Solo un primopiano della manina del neonato. La star australiana aveva reso ...