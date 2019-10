Maltempo | Regione Lombardia | domani criticità moderata su pianura e appennino

Maltempo - due morti in Piemonte : la Regione chiede lo stato di emergenza «Il Po è salito di 3 - 5 metri» : Maltempo, il Nord Italia è stato colpito nelle ultime ore da una violenta ondata di piogge e temporali: due i morti finora, più due dispersi nell'alessandrino, ritrovati vivi. I due...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Il presidente della Regione : «Chiederemo lo stato di emergenza» : «Quando conteremo i danni, oltre a far piangere il cuore, non possiamo lasciare soli sindaci e privati, abbiamo bisogno che lo stato ci sia». Sono queste le parole con cui il presidente...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Maltempo Sardegna : 1 - 4 milioni dalla Regione a 23 Comuni per i danni del 2018-2019 : “Tra maggio 2018 e febbraio 2019, in Sardegna si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, come abbondanti piogge, nubifragi e trombe d’aria, che hanno costretto numerosi Comuni ad eseguire opere ed interventi in emergenza. Perciò la Giunta regionale ha approvato un programma di spesa a favore di questi enti locali“. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni ...

Maltempo : la Regione Puglia chiede accesso al fondo di solidarietà : Per i danni provocati dalle eccezionali grandinate e venti di giugno e luglio scorsi, la Giunta regionale pugliese ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto di declaratoria per l’annualita’ 2019, anche in deroga al Decreto legislativo n.102/04 – art.6, al fine di consentire l’accesso al fondo di Solidarieta’ Nazionale agli aventi diritto. Le ...

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...

Allerta Meteo Liguria : Maltempo in tutta la Regione - escluso l’Imperiese : Allerta Meteo gialla fino alle 12 di domani su Genova, Savona e La Spezia per il previsto peggioramento che nelle prossime ore porterà piogge, diminuzione delle temperature e venti forti. L’Allerta è stato emanato da Arpal che annuncia il primo passaggio instabile della stagione autunnale 2019. L'articolo Allerta Meteo Liguria: maltempo in tutta la Regione, escluso l’Imperiese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - la Regione Liguria : via al piano di investimenti per il 2020-21 : Ammontano a 11 mln e 400 mila euro per circa 200 interventi sul territorio savonese i finanziamenti gia’ stanziati e messi a disposizione da Regione Liguria a favore di 42 Comuni savonesi e della Provincia di Savona per il ripristino dei danni provocati dal Maltempo dello scorso anno. A queste risorse si andranno ad aggiungere nei prossimi due anni altri 240 mln di euro per tutto il territorio della Liguria, di cui 140 mln per il 2020 e ...

Maltempo in Calabria - tempeste di fulmini su tutta la Regione : un morto e un ferito [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tragedia in Calabria a causa del Maltempo di questo primo giorno di Settembre. Violenti temporali stanno colpendo un po’ tutta la Regione: un morto e un ferito nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, in montagna, al confine tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro. Sul posto sono intervenuti la Pet 118 di Caulonia, l’elisoccorso e i Carabinieri. L'articolo Maltempo in Calabria, tempeste di fulmini su tutta la Regione: ...

Maltempo Sardegna : solo oggi 14 mila fulmini hanno colpito la regione - primato europeo : “Quasi 14 mila fulmini, uno dietro l’altro, si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna“. Lo annuncia l’esperto Dario Secci, meteorologo della rete “Sardegna Clima“, che sta monitorando l’ondata di Maltempo che sta investendo la parte meridionale dell’Isola. A osservare le mappe che oggi registrano l’attività elettrica sul Continente, la Sardegna in questo momento è la zona più attiva ...