Maltempo Piemonte | vittima nell’Alessandrino | ritrovata l’auto nell’alveo dell’Albedosa

Il Maltempo in Piemonte ha ucciso due persone : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino negli ultimi giorni, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Questa mattina, a causa del maltempo dei giorni scorsi che ha gonfiato il fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). La strada è ...

Maltempo in Lombardia e Piemonte : fiumi in piena e strade crollate - viabilità nel caos : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra ...

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Allerta meteo - previsioni Maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi

Il Piemonte e la Liguria di nuovo colpite dal Maltempo : «Qui non cambia mai nulla» : Da Novi Ligure a Gavi, sulla strada disastrata dove sono caduti quasi 480 millimetri di pioggia. Ovunque un senso di resa «Lavori e progetti fermi, non ci sono i soldi»

Maltempo - Vigili del fuoco : 650 interventi in Lombardia e 570 in Piemonte : “Prosegue il lavoro degli oltre 300 Vigili del fuoco in azione per contrastare i danni del Maltempo nel Nord Italia: dalla notte svolti 650 interventi in Lombardia, 570 in Piemonte, 270 in Liguria”. È quanto si legge in un tweet pubblicato sull’account ufficiale dei Vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, Vigili del fuoco: 650 interventi in Lombardia e 570 in Piemonte sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : il premier Conte questa sera ad Alessandria : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sara’ questa sera ad Alessandria, in Prefettura, per fare il punto sui danni causati dal Maltempo. Sarà accompagnato dal presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. L’arrivo del premier, ora a Torino, è previsto dopo le 19,30. L'articolo Maltempo Piemonte: il premier Conte questa sera ad Alessandria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - Costa : “La tutela del territorio non è più rinviabile” : “Le tragedie che stanno vivendo i cittadini liguri e Piemontesi sono immense e gridano vendetta. Voglio far sentire tutta la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a chi in queste ore e’ rimasto senza casa. E’ necessario tutelare il territorio e costruire un’Italia resiliente a questi fenomeni meteorologici violenti e improvvisi”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sottolineando che “con il ...

Maltempo tra Liguria e Piemonte - case invase dal fango e sfollati a Rossiglione. FOTO : fango dappertutto nel paese di Rossiglione, in provincia di Genova e sul confine con il Piemonte. Una persona intrappolata in casa è stata estratta dai volontari dei Vigili del Fuoco che sono a lavoro da questa notte. Strada statale bloccata

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Maltempo Piemonte - Cirio : “A Conte chiederò interventi economici e anti burocrazia” : Vista la gravità della situazione, questa mattina il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, si è recato in Prefettura ad Alessandria, dove ha incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Marco Gabusi, parlamentari ed amministratori locali.Al premier Giuseppe Conte, che incontrerà nel pomeriggio a Torino, il presidente della Regione ...

Maltempo e danni tra Piemonte e Liguria : un temporale stazionario ha impattato con gli Appennini : Le strutture temporalesche della notte scorsa in Valle Stura hanno provocato danni tra Liguria e Piemonte a causa di stazionamento e posizione: secondo Arpal, un primo temporale ha interessato per un paio d’ore il ponente di Genova, ed è stato seguito da un secondo temporale, organizzato e stazionario, che ha impattato con gli Appennini nella zona del Turchino e si è fermato per circa 10 ore in Valle Stura. Il vento da nord ha sospinto ...

Due morti per Maltempo. Il Piemonte chiede lo stato d’emergenza : Due morti, un disperso e almeno 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti: e' il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino anche nella notte, causando ingenti danni. Smottamenti e alluvioni anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto lo stato d'emergenza e il capo della Protezione civile, Borrelli, in visita nelle zone piu' colpite, ha ...

Maltempo Piemonte - torrente in piena travolge ponte e un'auto : VIDEO : Un ponte travolto da un torrente trasformatosi in fiume in piena, l’asfalto che cede e l’auto che finisce dentro l’acqua e il fango. E’ morto così Fabrizio Torre, autista di 52 anni, vittima dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su Capriata d’Orba, nell’Alessandrino, in Piemonte. Il passeggero che era con lui, un rappresentante inglese, è riuscito a salvarsi, aggrappandosi ad alcuni alberi. Ora è ricoverato in prognosi riservata al pronto ...