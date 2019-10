Maltempo | parti dell’Europa in ginocchio | alluvioni | devastazione | morti e dispersi in

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Partefa i conti con il. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno raggiunto 150-250mm, secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Gran parte di questa pioggia è caduta in un solo giorno. Beziers-Vias (Francia) è stata una delle località più colpite con 242mm di pioggia in 24 ore, un record per gli ultimi 50 anni. Basti pensare che le normali piogge per tutto il mese di ottobre ammontano a 86,1mm. I quantitativi estremi di pioggia hanno inevitabilmente portato adsu tutta l’area ...

