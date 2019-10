Maltempo al Nord | Costa | Tutela del territorio non più rinviabile

Salvati dai loro gatti : la storia di Claudio e Sabrina - vivi dopo il crollo della loro casa per il Maltempo nel nord Italia : «Mia moglie si è alzata dal letto perché Simba e Mosè, i nostri gatti, facevano rumore e ci hanno svegliati. Quando è andata a vedere, si è accorta che stavano giocando con un calcinaccio. Era appena caduto dal soffitto. È grazie a loro se siamo salvi». E’ quanto raccontato a “il Secolo XIX” da Claudio Piana, di Campo Ligure, che insieme alla moglie Sabrina Pellegrini, lunedì notte è dovuto fuggire dalla propria casa mentre «si ...

Alluvioni e Maltempo al Nord Italia - Borrelli : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio - danni limitati” : “Il sistema di protezione civile ha reagito al meglio, grazie alle strutture operative e ai tanti volontari impegnati nel soccorso alla popolazione siamo riusciti a limitare i danni,” ha spiegato il Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli al termine di un incontro in prefettura ad Alessandria per fare il punto sull’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia. La situazione “è in via di ...

Maltempo - disastrosa alluvione tra Piemonte e Liguria : scirocco e caldo anomalo - mix letale per il Nord/Ovest. Tutte le FOTO e i DATI pluviometrici : E’ stato un mix letale tra le correnti di scirocco e il caldo anomalo che sta interessando l’Italia e l’Europa (ieri Grosseto ha raggiunto i +28°C battendo il suo precedente record storico della terza decade di Ottobre) a provocare la disastrosa alluvione che ha messo in ginocchio il Nord/Ovest: tra basso Piemonte e Liguria centrale la situazione è drammatica. Il bilancio è terribile con due morti, entrambi ...

Maltempo - il Nord in ginocchio : un morto e 2 dispersi in Piemonte : Un morto e due dispersi nell'Alessandrino. Il Maltempo non dà tregua e non lascia scampo, nel Nord Italia. Già ieri, Liguria, Piemonte e Lombardia erano sotto stretta osservazione, a causa delle forti e persistenti piogge, che avevano alzato pericolosomante i livelli dei torrenti e allagato strade e scantinati. In Piemonte, nelle province intorno ad Alessandria, il Maltempo ha fatto registrare 130 sfollati, strade interrotte, frane e allagamenti ...

Maltempo - 3 dispersi nell'Alessandrino. Ancora disagi al Nord. DIRETTA : Dopo i disagi di ieri, la situazione è peggiorata in serata tra il Piemonte e la Liguria. Scuole chiuse nell'Alessandrino. Vicino a Genova un quartiere è rimasto isolato

Maltempo - disagi al Nord : frane e treni bloccati. Nell’Alessandrino decine di sfollati e 3 dispersi : Il Maltempo ieri ha flagellato il Nordovest: frane e sfollati. Nell'Alessandrino ci sono tre dispersi. Si teme per la piena del fiume Bormida e le scuole oggi rimarranno chiuse. Vicino a Genova, a Rossiglione, un intero quartiere è rimasto isolato, mentre è crollato un ponte a Capriata.Continua a leggere

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...

Meteo Protezione Civile domani 22 Ottobre : iniziale Maltempo al Nord-Ovest ma migliora : La perturbazione atlantica che sta colpendo il Nord provocando purtroppo eventi alluvionali fra Liguria e Piemonte, nella giornata di domani tenderà ad attenuarsi. Tuttavia piogge e temporali...

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...