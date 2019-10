Mai più notti fredde con la nuova coperta intelligente riscaldante di Xiaomi

MotoGp – Burgess più sincero che Mai con Valentino Rossi : “forse è rimasto troppo a lungo” : Jeremy Burgess senza peli sulla lingua: le parole dell’ex capo tecnico di Valentino Rossi sono durissime I piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare il secondo round del trittico asiatico. Dopo la gara di domenica in Giappone, vinta da Marquez, che ha regalato alla Honda il titolo Costruttori, i campioni delle due ruote si spostano in Australia, dove domenica si disputerà un nuovo Gran Premio. A Philipp Island in tanti ...

NASA : “Il buco dell’ozono 2019 è il più piccolo Mai registrato dalla sua scoperta - evento raro” : Modelli meteorologici anomali nell’alta atmosfera sopra l’Antartide hanno drasticamente limitato la riduzione dell’ozono a settembre e ottobre, determinando il buco dell’ozono più piccolo osservato dal 1982, hanno riportato NASA e NOAA. Il buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione di 16,4 milioni di chilometri quadrati l’8 settembre e poi si è ridotto a meno di 10 milioni di chilometri quadrati per il resto di ...

Mai più gruppi WhatsApp indesiderati - la funzione per non essere aggiunti : Croce e delizia di tanti i gruppi WhatsApp. Di certo lo strumento dell'applicazione di messaggistica è più utile che mai per comunicazioni di servizio a più persone simultaneamente ma purtroppo molto spesso si trasforma in una fastidiosa scocciatura, sopratutto quando non si è deciso di aderire in maniera autonoma ad alcune chat collettive. Per fortuna gli sviluppatori sono in procinto di abilitare una funzione specifica che rispetti la privacy ...

Elodie coi capelli scuri - lunghi e ricci : non si era Mai vista così. “Il tuo look più bello!” : Elodie Di Patrizi è sicuramente una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale italiano. Nel giro di pochissimo tempo e grazie al suo innegabile talento la giovane ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha saputo conquistarsi un posto tra i big della musica. E ultimamente anche nella cronaca rosa da quando è uscita allo scoperto con Marracash. Galeotta è stata la collaborazione per il singolo estivo “Margarita”. Tra ...

I più grandi nomi del metal per 4 ragni - dagli Iron Maiden agli Scorpions : la scoperta in Brasile : In che modo si declina il metal per 4 ragni di recente scoperta? NME parla Ironicamente di "A-rock-nophobia", e in effetti la scoperta della biologa brasiliana Cristina Rheims aggiunge un ulteriore tassello alla coniugazione tra il mondo borchiato dell'heavy metal e la natura. Sembra ieri, infatti, quando esplose la petizione per intitolare a Chris Cornell dei Soundgarden il buco nero scoperto dalla Event Horizon Telescope Collaboration. In ...

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Elena Santarelli a Domenica In : «Quando Giacomo si è operato presi delle gocce - oggi sono in terapia. Non dormirò Mai più serena» : Elena Santarelli ospite a Domenica In parla del suo nuovo libro "Una mamma lo sa", che racconta della sua esperienza di madre accanto al figlio Giacomo nel terribile percorso della sua...

Sempre più brand unico Wind Tre : orMai manca veramente poco : Il brand unico Wind Tre dovrebbe farsi largo entro febbraio 2020, come dimostrano anche gli ultimi indizi raccolti dal solito 'mondomobileweb.it'. Vi avevamo già parlato giorni fa del mancato rinnovo della PEC di 3 Italia, rafforzate da quanto accaduto relativamente al Progetto PISA ed all'accordo ratificato dai sindacati, che aprirà il via al piano di cessione degli impianti passivi di rete di Wind Tre, acquisiti da una società in ...

Durissimo scontro Salvini-Conte - il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Leopolda 10 - Renzi : “Con Italia Viva Mai più signori delle tessere - primo partito senza correnti” : “Italia Viva è il primo partito de-correntizzato. Dalle 18 ci sarà la possibilità di iscriversi al partito, solo on line, non ci sono persone che fanno i signori delle tessere. Il tempo dei signori delle tessere è finito”. A dirlo, dal palco della Leopolda 10, il leader di Iv, Matteo Renzi, che ha aperto i lavori della seconda giornata. “Quando diciamo che quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani – ha ...

Viva RaiPlay sarà il più grande test Mai effettuato sullo streaming in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=qZVHSUvqVtI Quando dal 13 novembre RaiPlay distribuirà in esclusiva Viva RaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello, il servizio pubblico starà tentando qualcosa di mai fatto prima in Italia. Così inedito e tecnologicamente rischioso che non esistono paragoni e non è possibile sapere in anticipo come andrà. In quanti guarderanno Fiorello in diretta su RaiPlay? Impossibile dirlo. E in quanti lo faranno da Roma e ...

Lutto nel mondo dello spettacolo! Addio ad Alicia Alonso - l’universo non sarà Mai più lo stesso senza di lei : Se n’è andata una donna che in qualche modo rivoluzionò il mondo della danza. Ora quello stesso universo è in Lutto e piange una delle sue figure più iconiche. Addio ad Alicia Alonso una delle leggenda della danza mondiale. Alicia si è spenta a Cuba nelle scorse ore all’età di 98 anni. Era ricoverata in ospedale a L’Avana a causa di problemi di salute dovuti all’età avanzata. Nata il 21 dicembre del 1921 ed entrata nel 1939 nella compagnia ...

Tris di offerte Amazon su Echo e Kindle più che Mai scontati dal 17 ottobre : Le offerte Amazon in partenza oggi 17 ottobre sono dedicate soprattutto agli amanti dei prodotti a marchio del noto store online. Per la linea di altoparlanti intelligenti Echo ma pure per gli ebook reader Kindle sono a disposizione degli sconti interessanti da prendere in seria considerazione. Si parte con il più amato e richiesto di tutti, ossia l'Echo Dot più che presente in molti casi di italiani. Il modello è quello di terza ...

Siria - Erdogan : “Non dichiareremo Mai cessate il fuoco”. E i curdi dichiarano “interrotte” le operazioni anti-Isis : “Non sono più la priorità” : Le forze curde annunciano il “congelamento” delle loro operazioni di contrasto allo Stato Islamico. Le Syrian Democratic Forces (Sdf) che fino a oggi sono state l’espressione sul terreno della coalizione occidentale a guida statunitense, occupandosi anche della gestione degli oltre 12mila combattenti di Isis catturati e incarcerati, hanno annunciato che metteranno in stand-by la lotta ai terroristi per difendere il Rojava ...