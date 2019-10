Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Un gruppo di picchiatori che avevano il compito di punire i pusher che infrangevano le regole del clan, con i boss che minacciavano di “mangiare il”, “tagliare le mani” e “giocare acon la testa” di chi violava i diktat dell’organizzazione. È grazie a intercettazioni come questa, captate dagli inquirenti della Dda di Bari, che si è arrivati all’arresto di quindici persone, dodici in carcere e tre ai domiciliari, ritenute componenti del gruppo criminale Raduano di Vieste, in provincia di. I reati contestati, descritti in 240 capi d’accusa, sono quelli di associazione per delinquere finalizzata a traffico e spaccio di droga, armi e ricettazione con l’aggravante mafiosa. “Se questo sta in giro locol martello in mezzo alla strada che poi mi devo mangiare il– si sente in uno degli audio ...

NicolaMorra63 : Dopo #Cerignola, anche a #Manfredonia viene sciolto il Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. La provincia… - Cascavel47 : Mafia Foggia: “Lo uccido, gli mangio il cuore e gioco a pallone con la testa”. 15 arresti nel clan attivo nella gue… - TutteLeNotizie : Mafia Foggia: “Lo uccido, gli mangio il cuore e gioco a pallone con la testa”. 15 arresti… -