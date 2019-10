Macabra scoperta nell’Essex | 39 morti in camion da est

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Laagghiacciante e' stata fatta poco prima delle 3 del mattino (ora italiana) in una zona industriale di Greys, nell'Essex, in Gran Bretagna: il tir bianco posteggiato accanto a una enorme cisterna rissa contiene 39 cadaveri, tra cui quello di un adolescente, probabilmente di migranti arrivati dall'est. Ilproveniva dalla Bulgaria ed e' entrato a Holyhead, citta' portuale nel Galles, sabato scorso, seguendo una rotta obbligata dall'aumento dei controlli a Dover e Calais: "Se ilproveniva dalla Bulgaria ed e' arrivato in Gran Bretagna da Holyhead - ha spiegato al Guardian Seamus Leheny, manager nord irlandese della Freight Transport Association - ha scelto di arrivare dall'Irlanda, partendo da Cherbourg o Roscoff per giungere a Rosslare e da qui a Dublino: almeno un giorno in piu' di viaggio". La polizia ha cominciato il lavoro per identificare i corpi, precisando ...

