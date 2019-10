«Lose You to Love Me» | Selena Gomez torna a cantare

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il 23 ottobre 2019 segna il ritorno di. La cantante americana ha annunciato solo pochi giorni fa che oggi sarebbe uscito un nuovo singolo, intitolatoYou toMe. È stata la stessaa pubblicare su Instagram un post per annunciare la release diYou toMe, dopo qualche vago indizio seminato sui social. Tanto è bastato, però, per suscitare la speranza dei fan: che questo singolo sia il primo di un nuovo album? «You toMe», la polemica Come spesso accade, in mezzo ai commenti entusiastici, c'è stato anche qualche detrattore, che ha insinuato dubbi riguardo le capacità autoriali della. Apriti cielo: in difesa della cantante è scesa in campo Julia Michaels, che ha collaborato proprio alla scrittura del nuovo singolo. Per chi non lo sapesse, Julia Michaels è una cantante, ma soprattutto ...

mtvitalia : #LoseYouToLoveMe ha un significato molto personale per Selena ?? - xholdbaby : OKAY YJAY DO MENPA NOW YOU CANT LOSE AKSJJSKSKDG - noomsrose : Lose you to find me è bellissima -