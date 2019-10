L' oroscopo del giorno 24 ottobre | Scorpione armonioso | Leone testardo

L'oroscopo del giorno 25 ottobre - 2^ sestina : la Luna 'sposa' Bilancia : L'oroscopo del giorno 25 ottobre 2019 è a disposizione dei lettori, pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo venerdì di fine settimana. In questo contesto l'Astrologia annuncia un nuovo passaggio astrale di notevole interesse proprio nella giornata antecedente la partenza del nuovo weekend. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, questo venerdì vedrà il transito della Luna in Bilancia a partire dalle ore 22:20 della tarda serata. A tenere ...

L'oroscopo del weekend 26-27 ottobre : fortuna per Sagittario - Cancro in rialzo : Durante il weekend che va dal 26 al 27 ottobre, i nativi dell'Ariete saranno particolarmente attivi e coglieranno l'occasione per darsi all'attività sportiva, al contrario, Gemelli saranno impegnati sul posto di lavoro. Lo Scorpione si concentrerà parecchio sulla propria relazione di coppia per migliorarne l'affiatamento, mentre per i Pesci sarà un weekend diviso tra impegni al lavoro e momento di svago. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 24 ottobre : Vergine riflessiva - Ariete carismatico : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 24 ottobre vede l'entrata di Sole in Scorpione che, con la sua carica vitale, elargisce fascino e un modo di amare più pretenzioso. Anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno imporranno la loro volontà in amore poiché spinti a concretizzare nuove energie dirompenti. Nel frattempo, la Luna entra in Vergine e rende le emozioni meno impetuose, esortando alla prudenza e alla riservatezza anche Scorpione, ...

oroscopo del 24 ottobre : sotto stress il Leone - Luna favorevole per la Vergine : L'ultima settimana del mese scorre veloce, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre. Sarà una giornata positiva per la Vergine che potrà fare affidamento sul favore della Luna in posizione favorevole, ma anche per i Gemelli che beneficeranno della protezione di Giove e Sole. Continua, invece, per il Leone un momento di stanchezza e conflitti. Ecco di seguito l'Oroscopo completo ...

oroscopo del weekend dal 25 al 27 ottobre : grintoso il Leone - nervosi i Pesci : Il mese di ottobre sta giungendo al termine, ma le previsioni dell'Oroscopo non terminano e continuano a portare consigli. Il weekend in arrivo, compreso fra venerdì 25 e domenica 27 ottobre, ad esempio, vede un segno come il Leone prodigarsi nel lavoro e riuscire nei suoi intenti grazie al proprio carisma ed alla grinta, così come lo Scorpione si mostra pronto a fare nuove conquiste e ricevere non poche sorprese in ambito sentimentale. I Pesci, ...

L'oroscopo del giorno 24 ottobre - 2ª sestina : Venere e Mercurio nel segno dello Scorpione : L'oroscopo del giorno 24 ottobre ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo nuovo giovedì. A essere valutati in questa sede, come ben sapete, i soli simboli compresi nella seconda tranche dello zodiaco. A coloro poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della seconda metà zodiacale i sei segni relativi a: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire per ...

oroscopo - classifica del mese di novembre : lavoro 'top' per Capricorno - Cancro romantico : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole cambiare domicilio viaggiando dallo Scorpione al Sagittario, dove già staziona Giove. Venere passerà il giorno 26 dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia ed Urano farà altrettanto nel segno del Toro. Infine Nettuno stazionerà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Nel corso del penultimo mese dell'anno sono favorevoli le previsioni per ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 23 ottobre : Cancro spontaneo - Vergine diffidente : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì garantisce splendide sensazioni amorose poiché i pianeti sono ben disposti per intensificare le emozioni e creare nuove coppie. Una ventata di ottimismo coinvolgerà il Sagittario spingendolo a farsi avanti con coraggio. Una nuova vitalità lambisce anche Bilancia, Leone, Vergine e Ariete che assumeranno una posizione quasi battagliera per conquistare la "preda amorosa" e concretizzare i sogni. Di ...

L’oroscopo domani di Paolo Fox : le previsioni del 23 ottobre : Oroscopo segni di Aria, previsioni domani (mercoledì 23 ottobre) Si inizia con i segni di Aria analizzati dall’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 ottobre) tratto dallo Stellare pubblicato su DiPiùTv. GEMELLI: meglio parlare oggi che domani di temi scottanti. Vivranno una forte stanchezza portata dal peso eccessivo del lavoro. BILANCIA: è il tempo giusto per parlare di sentimenti e di amore con il partner. Non è facile trovare ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 23 ottobre : Bilancia orgogliosa - Vergine espansiva : Una nuova forza viene elargita da Luna in Leone nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì. Le sensazioni volano e si fanno intense poiché lambite da un'energia orgogliosa e molto accattivante. L'ottimismo sarà davvero contagioso, pure se non solo Leone ma anche i segni di Acqua saranno molto desiderosi di ricevere attenzioni dal partner, quasi a confermare la loro voglia di vanità. Di seguito le previsioni astrali segno per ...

oroscopo del 23 ottobre : ottimista l'Ariete - Saturno in opposizione per il Cancro : L'ultima settimana del decimo mese dell'anno ha da poco avuto iniziato, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre. Sarà una giornata di recupero per l'Ariete, che finalmente ritrova ottimismo e positività, ma anche per il Toro, che potrà fare affidamento sul favore di Venere e Nettuno. Saturno in opposizione metterà i bastoni fra le ruote al Cancro, che farà bene ad agire con ...

oroscopo di domani 23 ottobre e classifica del giorno : Leone ruggente - libertà per Toro : L'Oroscopo di domani, mercoledì 23 ottobre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Amore, salute, lavoro e fortuna, tutto ciò sarà differente per ciascun segno. C'è chi godrà del favore astrale e riuscirà a portare al termine delle faccende di un certo spessore e chi si sentirà apatico e spossato. Con la Luna in aspetto calante nel segno del Leone, mente e corpo saranno messi alla prova. A maggior ragione le previsioni non sono uguali per ...

oroscopo del giorno Paolo Fox : previsioni del 22 ottobre 2019 : Oroscopo di oggi Paolo Fox: le previsioni zodiacali a I Fatti Vostri Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’astrologo dopo aver svelato ieri la classifica è tornato ad assegnare un numero di stelle, compreso tra due e cinque, ai segni dello zodiaco. Paolo Fox oggi con l’Oroscopo del 22 ottobre ha parlato dell’amore, del lavoro, della salute e della fortuna, invitando il pubblico a ...

oroscopo del 22 ottobre : per i Pesci discussioni sentimentali : Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di martedì 22 ottobre 2019? Di seguito, gli astri e le stelle con riferimenti su amore, salute e lavoro da Ariete a Pesci. Ariete: in questa giornata non è il caso di sottovalutare le emozioni che vivrete. Con la Luna favorevole sarà una buona giornata per i sentimenti. Nel lavoro vi sentite sotto pressione....Continua a leggere