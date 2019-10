Londra | 39 cadaveri in un container Arrestato un 25enne

Fonte : blogo

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Choc in Inghilterra dove 39sono stati rinvenuti la scorsa notte in una est di, come riferisce la BBC. Tra i corpi, trovati in una zona industriale nell’Essex (il Waterglade Industrial Park di Eastern Avenue, a Grays), c’è anche quello di un adolescente. Un autista di tir di 25 anni nordirlandese è statoe sarebbe accusato di omicidio. L’uomo: "rimane sotto custodia della polizia mentre le nostre indagini continuano", hanno spiegato le autorità. Secondo la polizia inglese quelle 39 persone erano migranti arrivati sabato scorso dalla Bulgaria a Holyhead, città portuale gallese. La macabra scoperta è stata fatta dal personale di un’ambulanza che poco prima dell’1.40 ha allertato la polizia.Il premier inglese Boris Johnson si è detto sconvolto dalla vicenda: "Sono scioccato. Ricevo aggiornamenti regolari. Il mio pensiero va a coloro ...

