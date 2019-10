Lombardia | Consiglio Regione sostiene Bergamo città creativa Unesco 2019

Siria : consiglio regionale Lombardia chiede a governo ritorno in Italia Alvin Berisha : Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Il consiglio regionale della Lombardia approva la mozione per sollecitare il governo a far ritornare in Italia il piccolo Alvin Berisha. Il testo è stato presentato da Paola Romeo (Forza Italia) e votata all’unanimità dall’Aula. “E’ impossibile - afferma Romeo - non res

Lombardia : martedì Consiglio regionale su leva civica e mozioni : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - martedì prossimo la riunione del Consiglio regionale della Lombardia si aprirà con la discussione di due proposte di risoluzione approvate dalla commissione Sanità: la prima ha come finalità la promozione di percorsi specifici di assistenza per malati di psoriasi (relat

Lombardia : martedì Consiglio regionale su leva civica e mozioni (2) : (AdnKronos) - Ultimo punto all’ordine del giorno, il progetto di legge che istituisce la leva civica lombarda volontaria (relatore Emanuele Monti, Lega). Il nuovo servizio di leva civica lombarda volontaria è destinato a cittadini italiani, europei o extracomunitari con regolare permesso di soggiorn

Lombardia : Consiglio Pari Opportunità istituisce premio per conciliazione vita-lavoro : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, presieduto da Letizia Caccavale, ha istituito il riconoscimento 'Parità virtuosa. Buone pratiche di conciliazione vita-lavoro in Lombardia', un’iniziativa che culminerà con un evento in calendario il prossimo 19

Legge elettorale - ok a Referendum dal consiglio regionale Lombardia : Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato con 47 voti positivi su 49 presenti il Referendum per la modifica della Legge elettorale

Lombardia : martedì in Consiglio regionale bilancio consolidato 2018 e mozioni (2) : (AdnKronos) - Il bilancio consolidato 2018 comprende gli enti dipendenti (Ersaf, Arpa e Polis, ente nato dalla fusione di Arifl ed Eupolis), le cinque società controllate in house (Infrastrutture Lombarde, Lombardia Informatica, Finlombarda, Agenzia regionale Centrale Acquisti, Explora), le cinque A

Lombardia : martedì in Consiglio regionale bilancio consolidato 2018 e mozioni : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 24 settembre dalle ore 10 alle 19, nel rispetto di quanto stabilito in occasione della conferenza dei capigruppo tenutasi lunedì scorso. Al

Fondi russi alla Lega - Consiglio Lombardia boccia mozione su dimissioni Savoini. Pd : “È ingombrante - forse sa anche troppe cose” : Gianluca Savoini resterà vicepresidente del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia. Il Consiglio regionale ha infatti bocciato con voto segreto la mozione del Pd che ne chiedeva le dimissioni dopo la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e la conseguente apertura dell’indagine da parte della Procura di Milano. Il testo è stato bocciato con 39 No, 26 Sì e 2 astenuti. Durante le dichiarazioni di ...

Lombardia : 35 giovani neolaureati accolti in Consiglio regionale : Milano, 16 set. (AdnKronos) - Primi giorni di lavoro in Consiglio regionale della Lombardia per i vincitori di 35 borse di studio destinate a giovani neolaureati istituite dall’Ufficio di Presidenza. Si tratta di tirocini formativi e di orientamento della durata di un anno: gli ambiti interessati so