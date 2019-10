Lollobrigida | rilanciamo nostra proposta | grave ritardo su poteri Capitale da M5S

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Roma – “Il ministro Di Maio e il Movimenti 5stelle, solo qualche mese fa, bocciarono la mozione approvata dall’assemblea capitolina all’unanimità ea prima firma da Giorgia Meloni, sia in Campidoglio sia alla Camera in identica versione, che chiedeva piùper Roma ed eventuali risorse. Di Maio dovrebbe chiedere scusa per quel voto che smentì la stessa Raggi, facendo ritardare quel processo di riforma che oggi lui stesso rivendica dopo averlo tradito. Alle bugie di Di Maio contrapponiamo la concretezza dellaattività parlamentare, concretezza che ha sempre caratterizzato Fratelli d’Italia, in difesa della. Siamo pronti a rilanciare lasfida e a sostenere le proposte che attribuiscano a Roma una centralità simile a quella delle principali capitali europee. I Cinquestelle hanno perso molto tempo, ma siamo pronti nell’eventualità ...

