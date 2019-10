LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | polacchi in pieno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-64 Hammonds con il jumper del +23. 41-62 Incredibile tripla di Szubarga. Gydnia che vola sul +21. 37-56 Jumper di Upson. 37-54 Tre liberi di King ridanno un po’ di speranza a. 34-54 TRIPLA DI EMELOGU! Il Gydnia vola sul +20 e mette al sicuro la vittoria. 32-51 Dentro entrambi i liberi per il Gydnia. Arriva anche il tecnico per Alessandro Gentile. 32-49 Woloszyn segna in penetrazione con il fallo di King. 32-47 Subito tripla di Emelogu ad aprire il secondo tempo. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Un parziale di 12-0 ha dato il via al vantaggio deidel Gydnia. 9 punti per Emelogu, mentre anon basta uno scatenato Gentile da 16 punti. 32-44 Un solo libero per Upson. Ultimi tre secondi. 32-43 Gentile in penetrazione trova altri due punti. 30-43 Tripla di Szubarga. Nuovo allungo dei. 30-40 Due liberi di ...

