LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket | EuroCup 2019-2020 in DIRETTA | 80-91 | vittoria

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostrae grazie per averci seguito. Anon bastano i 21 punti di Justin Knox, mentre il migliore per il Gydnia è Ben Emelogu con 17 punti. Brutta sconfitta per la Dolimiti Energia, che perde in casa 91-80 contro i polacchi del Gydnia, che ottengono la loro terzaine superano proprio la squadra di coach Brienza in classifica. FINISCE QUI! 80-91 Schiacciata di Knox. 28 secondi alla fine. 78-91 Schiacciata di Hammonds in contropiede. 78-89 Canestro di Craft, ma ormai è troppo tardi per. 76-89 Upson fa calare il sipario sul match. Manca un minuto e mezzo. 76-87 Due liberi di Hammonds. 76-85 Ancora uno scatenato Knox. 74-85 Knox appoggia altri due facili al tabellone. Timeout pera tre minuti dalla fine. 72-85 Hammonds arriva facile al vetro. 72-83 Due punti facili per ...

zazoomnews : LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket EuroCup 2019-2020 in DIRETTA: vantaggio ospite a fine secondo quarto (32-44)… - zazoomblog : LIVE Trento-Asseco Arka Gdynia basket EuroCup 2019-2020 in DIRETTA: vantaggio casalingo a fine primo quarto (19-16)… - furlanello : RT @FBKcom: Grande successo per “Focus Live” a Trento -