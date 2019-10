LIVE Brescia-Darussafaka basket | EuroCup in DIRETTA | timida reazione dei padroni di casa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPiccola pausa, a risentirci fra pochi minuti per il proseguo del match. Finisce così un primo tempo davvero bruttino, infuocatosi nell’ultimo minuto quando ancheha iniziato a far canestro con continuità. Perservirà tutt’altro ritmo per recuperare lo svantaggio di 8 punti che in questo momento campeggia. 20-28 Jones usa il perno in maniera perfetta e da ossigeno ai suoi. 20-26 SPAZIALE ABASS! L’italiano si fa tutto il campo per schiacciare a due mani dall’altra parte del campo. 18-26 ALTRA TRIPLA! Questa volta è Lansdowne a punire i turchi del. 15-26 E’ il momento di Laquintana. TRIPLA MONUMENTALE! 12-26 Colson continua la sua ottima partita 1/2 ai liberi. 12-25 Guler ferma la corsa dicon 2/2 ai liberi. 12-23 Ottima penetrazione di Laquintana, può essere il canestro ...

