Lexus LF-30 - L' elettrica autonoma è pronta per il 2030 - VIDEO

Lexus - Una concept elettrica per il Salone di Tokyo : E' stato pubblicato un teaser della concept elettrica che la Lexus presenterà al Salone di Tokyo. Per il momento il marchio premium della Toyota non ha svelato il nome e i dettagli del prototipo, limitandosi a dire che guida autonoma ed elettrificazione sono i punti cardine del progetto, anche se il riferimento agli "appassionati della guida" sembra escludere un veicolo gestito esclusivamente dall'elettronica.Linee originali per ...