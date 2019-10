Legge 104 | sconto benzina disabili | dove si ha e come funziona

Legge 104 : richiesta visita revisione : chi deve farla e quando arriva : Legge 104: richiesta visita revisione: chi deve farla e quando arriva Legge 104: i beneficiari possono essere soggetti a una revisione dei requisiti da parte di un’apposita commissione Asl. Legge 104: la nuova normativa Si può usufruire dei benefici della Legge 104 mentre si è soggetti alla revisione? La risposta è affermativa dal 2014, quando la normativa in merito ha subito una sostanziale modifica: ad oggi, anche nel periodo che va ...

Legge 104 : tutti i doveri del datore di lavoro e sanzioni previste : Legge 104 tutti gli obblighi del datore di lavoro e cosa rischia chi non li rispetta. La Legge 104 prevede una serie di tutele in favore dei lavoratori disabili o loro familiari che necessitano di periodi di non lavoro al fine di dedicarsi alle cure o prestare assistenza. Lo Stato interviene attraverso l’Inps per garantire ai dipendenti interessati un apposito trattamento economico a copertura dei giorni di assenza altrimenti non retribuiti ...

Legge 104 : parcheggi riservati - ecco come stanare i furbi con la tecnologia : Legge 104: parcheggi riservati, ecco come stanare i furbi con la tecnologia I titolari di Legge 104 hanno spesso dei parcheggi riservati, che sovente trovano purtroppo occupati da persone che non ne hanno diritto. Ma arriva la tecnologia in soccorso dei soggetti portatori di handicap, sotto forma di sensori che piazzati sulle aree di sosta riservate alle persone invalide, avranno l’onere di stanare nell’immediato i furbetti che parcheggiano ...

Legge 104 : parcheggio strisce blu gratis senza patente - le categorie incluse : Legge 104: parcheggio strisce blu gratis senza patente, le categorie incluse Una sentenza della Cassazione interviene in materia di Legge 104 e parcheggio a pagamento: ora anche i disabili che non hanno la patente o non sono proprietari di un’auto hanno diritto a parcheggiare entro gli stalli delimitati dalle strisce blu. Legge 104 e parcheggio gratis: requisiti e come richiedere il pass Legge 104 e parcheggio: il ricorso contro il ...

Legge 104 : caregiver familiari - cosa prevede il Ddl 1461 al Senato : Legge 104: caregiver familiari, cosa prevede il Ddl 1461 al Senato In merito alla Legge 104 e al ruolo di caregiver familiari, si attende da tempo una Legge che ne tuteli completamente il lavoro. Al momento troviamo solo due commi della Legge di Bilancio 2017, che puntano alla definizione e al riconoscimento del ruolo di caregiver familiare e che ufficializzano l’istituzione del Fondo per il sostengo e del ruolo di cura e assistenza del ...

Abusi Legge 104 : tutte le sanzioni previste per i furbetti : La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni in favore dei disabili che si estendono a numerosi aspetti della vita privata. La maggior parte di queste misure sono di tipo economico e si traducono in un abbattimento delle tasse per l’acquisto di mezzi o strumenti che il disabile utilizza nella sua vita quotidiana. E’ lo Stato a farsi carico del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla Legge 104. Per questo, eventuali Abusi ...

Legge 104 : le agevolazioni per auto tradizionali - elettriche e ibride : agevolazioni Legge 104 per auto elettriche e ibride. I disabili che acquistano auto ibride o elettriche hanno diritto alla detrazione Irpef ma non all’IVA ridotta al 4%. Questo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 per i veicoli destinati al trasporto di disabili. E’ importante ricordare che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 l’acquisto di auto ibride o elettriche gode di un incentivo statale, ...

Legge 104 : tutte le agevolazioni e chi può richiederle : Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 del 1992. Una Legge che negli anni ha subito diverse modifiche. I benefici concessi ai disabili titolari del verbale 104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e afferiscono a diversi ambiti: lavoro, agevolazioni fiscali, bonus. Vediamo nello specifico le misure principali. Quando parliamo di Legge 104 ci riferiamo alla ...

Legge 104 e Permessi personale Ata - novità nel Ccnl - cosa cambia : Legge 104 e Permessi personale Ata, novità nel Ccnl, cosa cambia cosa dice contratto nazionale per quanto riguarda i Permessi a disposizione dei lavoratori per assistere i propri cari affetti da grave disabilità. Legge 104 e personale Ata: l’articolo 32 del Ccnl È l’articolo 32 del Ccnl, introdotto ad aprile 2018, a stabilire le nuove modalità rispetto alla fruizione dei Permessi concessi dalla Legge 104. Questo prescrive che ...