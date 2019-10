Lecce Juventus probabili formazioni | rivoluzione Sarri | fuori Ronaldo e Pjanic!

Juventus - subito al lavoro dopo la UCL : contro il Lecce potrebbe riposare CR7 : Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che ...

Juventus verso la trasferta di Lecce : rebus Ramsey - Costa spera nel recupero : Lecce-Juventus di questo sabato 26 ottobre alle ore 15 proietta i bianconeri nuovamente sul campionato. Dopo le vittorie con Bologna e Lokomotiv Mosca, gli uomini di Sarri si presenteranno al Via del Mare per restare davanti a tutti nella classifica di serie A. L’occasione è ghiotta per continuare la marcia dei Campioni d’Italia, imbattuti in partite ufficiali in questa stagione, e vincenti per sette volte di fila tra campionato e Champions ...

Lecce-Juventus - streaming e tv : dove vedere la 9a giornata di Serie A : dove vedere Lecce – Juventus streaming e tv, 9a giornata Serie A Lecce Juventus streaming| Il primo big match della giornata non si fa attendere. Lecce Juventus arriva subito, alla quinta giornata di campionato, di sabato 26 ottobre alle 15.00. Lecce Juventus in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky, canale 251 di Sky ma anche tramite l’app. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche ...

Juventus - Douglas Costa potrebbe tornare in campo contro il Lecce : La Juventus si appresta a disputare l'importante match contro il Lokomotiv Mosca, in caso di vittoria i bianconeri potrebbero gettare le basi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nella conferenza stampa di presentazione del match, hanno parlato Cristiano Ronaldo e Sarri, soprattutto il tecnico toscano si è soffermato sulla rosa e sui possibili convocati per la partita di Champions League. Ha confermato ...

Serie A - calendario 8^ giornata in tv : Juventus-Bologna su Dazn - Milan-Lecce su Sky : Dopo la sosta delle nazionali, riprenderà il campionato di Serie A con l’8ª giornata. Il prossimo turno si aprirà alle ore 15.00 di sabato 19 ottobre 2019 con Lazio-Atalanta. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bergamaschi, che avranno un pensiero all’impegno di Champions League contro il Manchester City, hanno vinto in trasferta nella stagione scorsa. La partita allo Stadio Olimpico finì 1-3. Al vantaggio iniziale di Marco Parolo ...