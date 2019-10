Le notizie del giorno ore 11 30

Fake - La Fabbrica delle notizie - diretta su TvBlog dalle 23.30 : Prende il via stasera alle 23.30 su Nove Fake - La Fabbrica delle Notizie, una nuova trasmissione in otto puntate incentrata sulle bufale condotta da Valentina Petrini, reduce da Nemo- Nessuno escluso su Rai2 (qui l'intervista a Blogo). Ospiti della serata il conduttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la "iena" Nina Palmieri. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.Nel cast anche il consulente di comunicazione David ...

Fake La Fabbrica delle notizie su Nove dal 23 ottobre a caccia di Bufale : Fake La Fabbrica delle Notizie Valentina Petrini su Nove a caccia di Bufale dal 23 ottobre in seconda serata Le Fake News sono ormai alla base, purtroppo, della nostra informazione quotidiana. Notizie rimbalzate sulla rete, cavalcate da politici e che spesso entrano nell’agenda politica quotidiana ancor prima di essere smentite. Valentina Petrini su Nove va a caccia di Bufale su Nove anale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat ...

Google News potenzia la copertura della Champions League : notizie - formazioni e molto altro fino alla finale : La massima competizione europea per squadre di calcio che si svolge dal 1955 ottiene una miglior copertura da parte di Google News L'articolo Google News potenzia la copertura della Champions League: notizie, formazioni e molto altro fino alla finale proviene da TuttoAndroid.

Fake news - il primo programma tv dedicato alle bufale : da mercoledì su Nove “FAKE – La fabbrica delle notizie” : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole. È sempre più fondamentale l’attività degli “smascheratori” di bufale, che operano con autorevolezza al controllo di fonti, notizie e fatti. Su Nove di Discovery Italia arriva il primo programma tv dedicato integralmente al tema: “Fake – La fabbrica delle notizie” vuole offrire strumenti di interpretazione comuni in grado ...

Ultime notizie Roma del 22-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il governo ha trovato nella notte l’accordo sul decreto fiscale Inserendo il manovra il carcere per gli evasori e le via la stretta sui contanti ma da luglio 2020 restano da definire i loghi della flat Tax delle partite IVA molti distinguo Renzi livadice l’intenzione di introdurre miglioramenti in Parlamento Confesercenti ...

Fake – La fabbrica delle notizie : Valentina Petrini smaschera bufale sul Nove : Valentina Petrini Una squadra di ’smascheratori’ di bufale lavorerà alla messa in onda di Fake – La fabbrica delle notizie, il nuovo programma del canale Nove dedicato alla macchina della disinformazione e al suo disvelamento. Un tema attuale. La trasmissione in otto puntate da 60 minuti ciascuna sarà guidata da Valentina Petrini, ex conduttrice di Nemo su Rai2, in seconda serata (23.30) a partire da domani, mercoledì 23 ...

Fake - La Fabbrica delle notizie - Valentina Petrini a Blogo : "Oggi l'informazione ha bisogno di una rete che affronti il mare immenso delle false notizie" (video) : A poche ore dal debutto, abbiamo incontrato Valentina Petrini per farci raccontare, in anteprima, come sarà 'Fake - La Fabbrica delle Notizie' (produzione LaPresse per Discovery Italia), in prima tv assoluta, da domani, mercoledì 23 ottobre 2019 alle 23.30 su Nove. Gli ospiti della prima puntata sono la conduttrice ed inviata de 'Le Iene', Nina Palmieri e l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. La scelta del titolo è ...

Ultime notizie Roma del 22-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio dopo oltre due ore e mezza di vertici il governo approva l’accordo sul decreto fiscale inserendo in manovra il carcere per gli evasori il via alla stretta sui contanti ma solo da luglio 2020 restano dei nodi della flat Tax per le partite IVA al termine di una giornata interminabile è fatta di incontri bilaterali combinata nel vertice di ...

Ultime notizie Roma del 22-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo oltre due ore e mezza di vertice governo approva l’accordo sul decreto fiscale inserendo in manovra il carcere per gli evasori via alla stretta sui contanti ma solo da luglio 2020 restano delle di della flat Tax delle partite IVA al termine di una giornata interminabile è fatta di incontri bilaterali culminato nel vertice di ...

Ultime notizie Roma del 21-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura oggi con te ho incontrato Di Maio Palazzo Chigi prima delle vertice di maggioranza sulla manovra poco prima del Consiglio dei Ministri Che peccato che alle 19 sul decreto terremoto il premier ha visto anche Franceschini Bellanova e Martina di Italia viva speranza di liberi e uguali in attesa del vertice lo spread è salito Intanto hanno fatto ...

Ultime notizie Roma del 21-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 4 persone sono state rinviate a giudizio per l’omicidio di Desiree mariottini la sedicenne trovata morta tra il 18 e il 19 ottobre del 2018 in un immobile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma i quattro sono accusati di omicidio volontario violenza sessuale di gruppo eccezione di somministrazione di droghe ...

Ultime notizie Roma del 21-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 21 ottobre spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Alta tensione nel governo All’inizio di una settimana possiamo dire complicata con la manovra da definire nei dettagli ti mando le critiche del 2 del centro-destra diventi dei 5 Stelle con te ha riunito i capi delegazione della maggioranza Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ...

Ultime notizie Roma del 21-10-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un incendio è scoppiato questa mattina nella cavallerizza Reale Torino complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’UNESCO ti chiameranno coinvolto il tetto e le chiamate le pagliere dove ci sono i magazzini sono state domate dai Vigili del Fuoco l’aria da tempo abbandonata è occupata dai centri ...

Ultime notizie Roma del 21-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alta tensione nel governo All’inizio di una settimana complicata quella manovra da definire nei dettagli ti mando le critiche dell’UE del centro-destra Firenze dei 5 nel pomeriggio con te riunirà i capi delegazione della maggioranza Di Maio si è detto fiducioso in una soluzione ma sottolinea che sente il movimento non esiste manovre ...