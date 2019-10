Le malattie che dobbiamo temere a causa dei cambiamenti climatici

Fumo : le donne che fumano sono più a rischio malattie - come artrite a tumori ma i tassi aumentano : Le donne sono particolarmente vulnerabili ai danni prodotti dal Fumo per la loro maggiore fragilità fisica, ma nonostante questo il numero delle fumatrici aumenta. L’allarme arriva dal Congresso nazionale dell’Associazione italiana donne medico (Aidm) in corso a Salerno, da una sessione promossa da Philip Morris Italia con PMI Science. “Il Fumo fa male a tutti – sottolinea la presidente Aidm Antonella Vezzani – ma ...

Youtuber contro le malattie reumatiche - al via campagna Apmarr : Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) – Su Youtube per puntare i riflettori, utilizzando anche la leggerezza, sulle malattie reumatologiche nell’età adulta e in quella evolutiva. E l’obiettivo pratico di inserire queste patologie come priorità all’interno dei piani sanitari nazionale e regionali migliorando la qualità di vita delle persone affette dalla malattia lavorando insieme ai decisori politici. Sono questi i principali ...

Stretto legame tra diabete e malattie reumatiche : gli effetti dell’infiammazione sulla glicemia : Sono 5milioni gli italiani che soffrono di una delle 150 patologie reumatiche ad oggi conosciute. Non essendoci ancora un registro nazionale, altri dati stimano che siano più di 13milioni le persone affette dalle malattie reumatiche. Tra questi, il Piemonte ne conta 365.000, dei quali più di 190.000 nella sola città di Torino. Ma i numeri, complice anche l’invecchiamento della popolazione, sono destinati ad aumentare. E, di conseguenza, ...

malattie neurologiche : effetti e differenze tra uomini e donne : L’emicrania, la demenza di Alzheimer e la sclerosi multipla risultano più frequenti tra le donne. Al contrario altre patologie come la malattia di Parkinson tendono invece a manifestarsi nel sesso forte. Donna e uomo pari non sono. Sembra una frase fatta, magari ritrita. Ma ben si presta a quelli che sono gli sviluppi della medicina, visto che esistono vere e proprie patologie di genere, destinate a colpire in prevalenza il sesso femminile, e ...

Agenti uccisi a Trieste - l'ordinanza del gip : "Killer ha agito con lucidità. Niente che documenti malattie mentali" : In esclusiva i contenuti del provvedimento che ha comfermato il fermo di Meran. "L'omicida aveva familiarità con le armi"

Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillan Barrè? : Vaccino antinfluenzale può causare malattie croniche o sindrome di Guillain Barrè? Ecco cosa spiega una nota del Ministero della salute

Salute - Esselunga e Telethon contro le malattie genetiche : Salute, Esselunga si allea con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Sigarette elettroniche - Cdc : “Negli USA - 805 casi di malattie dei polmoni e 12 morti” : Negli USA, i casi di malattie dei polmoni causate dall’uso delle Sigarette elettroniche sono saliti a 805, confermati e probabili, in 46 Stati. I decessi confermati sono 12. E’ l’ultimo aggiornamento dei Cdc, i Centers for Disease Control statunitensi, pubblicato sul proprio sito. Secondo il report, il 72% dei casi riguarda maschi e nel 67% si tratta di giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 16% di chi ha avuto i sintomi di queste ...

malattie neuromuscolari pediatriche : nasce il primo Centro Italiano : nasce in Italia il primo Istituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle Malattie neuromuscolari, patologie altamente invalidanti, come l’atrofia muscolare spinale (Sma) e le distrofie muscolari, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali la ricerca è impegnata a più livelli nell’individuare strategie terapeutiche. Il NeMO Institute of Neuromuscular ...

malattie professionali : arriva Mate - l’esoscheletro per la prevenzione : La società di robotica del gruppo Fca ha elaborato un dispositivo indossabile, leggero, in Materiale traspirante e lavabile che riduce l’affaticamento muscolare a livello delle spalle. Con app dedicata

Luca Carboni : «La musica - che ci aiuta a combattere le malattie cardiovascolari» : Luca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniLuca CarboniNello studio di registrazione dove abbiamo appuntamento, Luca Carboni si presenta con gli occhiali da sole appoggiati sulla fronte e un sorriso buono, che viene dal cuore. Circondato da chitarre classiche, pianole ed ...

malattie infiammatorie croniche intestino - 20% esordisce in infanzia. Amici Onlus : diagnosi tardive e farmaci costosi : Roma – Sono oltre 200mila gli italiani stimati che soffrono di Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici). Si tratta di patologie tipiche dell’eta’ giovanile perché, in generale, il picco di esordio e’ generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Queste Malattie, caratterizzate nel loro decorso dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione, con danno intestinale progressivo, si ...

malattie infiammatorie croniche intestinali : diagnosi tardive - alti costi dei farmaci e scarsa aderenza alla terapia : Sono oltre 200mila gli italiani stimati che soffrono di Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici). Si tratta di patologie tipiche dell’età giovanili perché, in generale, il picco di esordio è generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 30 anni. Queste Malattie, caratterizzate nel loro decorso dall’alternarsi di fasi di riacutizzazione e di remissione, con danno intestinale progressivo, si distinguono in due tipi ...