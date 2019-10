Lavoro | la subordinazione può essere anche macchina-uomo E la tutela va comunque

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) di Nicola Donnantuoni * “Un concetto diche si imperni sulla nozione di eterodirezione deldeve inevitabilmente tenere conto dell’evoluzione tecnologica, che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato, rimettendo alle macchine di guidare il processo produttivo”: così si esprime il giudice deldel Tribunale di Padova (sentenza n. 550/2019 del 16 luglio scorso). La decisione germoglia in una terra che sta proprio al centro della macroregione locomotiva d’Italia, quella nella quale risiede poco più del 30% della popolazione, ma che produce il 40% del Pil e totalizza più del 50% dell’export complessivo. Terre d’Italia che, probabilmente, discutendo die di esigenze di politica delmeriterebbero di avere gran voce in capitolo e dial contempo maggiormente osservate e controllate. Il caso ...

