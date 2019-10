L’assistenza clienti del pezzotto | “Noi danneggiati dalle autorità | ma ci stiamo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Prosegue l’inchiesta di Valentino di Giacomo sul Mattino per quanto riguarda il. «Da quando lehanno fatto l’operazione contro ilci abbiamo perso tutti denaro ma pian piano ciriprendendo dal danno subito e continueremo per la nostra strada» Questo il messaggio che gli amministratori delle trasmissioni video illegali hanno fatto recapitare da qualche giorno ai propriattraverso i canali Telegram e Whatsapp. Un vero e proprio servizio di assistenza, sottolinea il Mattino, che si è reso necessario dopo che l’operazione “eclissi” ha oscurato gran parte dei loro segnali. Ilcontinua a funzionare, almeno in parte, anche se la Polizia postale assicura che non sarà così ancora per molto perché presto le licenze già attive scadranno e non se ne potranno far delle nuove. Ma tornando al messaggio recapitato ...