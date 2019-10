L’Assedio – Seconda puntata del 23/10/2019 – Il ritorno di Daria Bignardi in diretta su Nove. Gli ospiti. : Il 25 marzo 2015, dopo dieci stagioni in onda dal 2005 e una breve e tutt’altro che memorabile esperienza su Rai 2, chiuse definitivamente lo storico programma di LA7 Le invasioni barbariche, condotto da Daria Bignardi. La conduttrice e giornalista, prestata alla direzione di Rai 3 nella stagione 2016/2017, torna al talk show con L’Assedio, il nuovo programma di Nove di cui stasera andrà in onda la Seconda puntata. L’ASSEDIO ...