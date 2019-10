La Torre di Pisa pende 4 cm meno rispetto a 20 anni fa

La Torre di Pisa si sta raddrizzando : recuperati 4 centimetri in vent’anni : Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre un convegno internazionale sui risultati del salvataggio della Torre di Pisa racconterà come è stato possibile, in poco meno di due decenni, far sì che il famoso monumento, simbolo dell'Italia nel mondo, si sia raddrizzato di 4 centimetri in 20 anni. Lo stato di salute del Campanile di Piazza dei Miracoli a Pisa è addirittura migliore rispetto a ciò che ci si aspettava.Continua a leggere