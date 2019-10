Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La Società Calciocommenta sul suo sito la prova della squadra di Ancelotti contro il Salisburgo. Unaimportantissima contro un avversario davvero ostico. “Ille ali e la Red Bull Arena precipita dopo 3 anni. Mertens si regala una notte da Maradona e Insigne incornicia una superba. Olè, olè, olè Ciro-Ciro! Il coro che fu di Re Diego per una volta rimbomba per Dries che in un’ora e spiccioli segna la doppietta del sorpasso al “Diez” nella classifica marcatori all-time con 116 reti. E il suo gemello diverso, piccolo e bruno, Lorenzo griffa un olio su tela che è un capolavoro di neorealismo. Nella città del Valzer trionfa la taranta azzurra, un giro di ballo che proietta ilcon un passo sul tappeto rosso del palcoscenico internazionale e con la testa tra le stelle della Champions. Lotta,. ...

napolista : La Sscn celebra la vittoria: “Lotta, carattere, tecnica, anima e cuore. Il Napoli mette le ali” Sul sito ufficiale:… -