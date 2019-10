La rivoluzione verde del governo è una clamorosa bugia

M5s - Fraccaro : “Contento delle parole di Zingaretti. Ora puntiamo a rivoluzione verde” : “Ho letto l’intervista di Zingaretti e sono molto contento delle sue parole. A Italia 5 Stelle dovevamo parlare di futuro e voi mi chiedete delle defezioni. Dopo il taglio dei parlamentari ora ci stiamo focalizzando sulla rivoluzione verde”, così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro arrivando a Italia a 5 Stelle, la kermesse del Movimento Stelle in programma sabato e domenica a ...

Una rivoluzione verde anche nel mondo umanitario : La piazza dei ragazzi che scioperano per salvare il pianeta rappresenta una sfida anche per il mondo umanitario. Il mondo delle organizzazioni in prima linea nelle emergenze del quale INTERSOS è parte. Come contribuire, attraverso il nostro lavoro, a salvaguardare la sostenibilità del pianeta? Abituarci a formulare questa domanda significa attuare un cambio di mentalità profondo. Perché significa non ...

Clima - ai giovani dico che la rivoluzione verde parte dal disprezzo dell’ipocrisia dei potenti : Nonostante le calde lacrime di Greta Thunberg, i sogni spezzati di una bambina cresciuta troppo in fretta, la sua tenacia e la sua infaticabile lotta, e nonostante ovunque gli ecosistemi collassino, i potenti continuano per la loro strada. La ragazzina svedese, con la sua profonda intelligenza e sensibilità, ha già capito tutto: sa che in questi summit di potenti si dice tutto e il contrario di tutto, si promette e si rinnega tutto, si cambia ...

Sconto del 20% sui prodotti sfusi o alla spina : la rivoluzione verde nei supermercati : Tra gli obiettivi del decreto clima c'è anche quello di ridurre la quantità dei rifiuti incentivando il consumo di prodotti...

Stop al decreto ambiente : bonus rottamazione e sconti green non si faranno - addio (forse) alla rivoluzione verde : Sembrava promettente il piano green del governo anticipato nei giorni scorsi da Il Sole 24 ore. ambiente più protetto e lotta ai cambiamenti climatici erano i principali pilastri sui quali doveva fondarsi il decreto, ma siamo in Italia e le cose non vanno mai come potrebbero e dovrebbero andare: il dl messo a punto dal ministro dell’ambiente Sergio Costa non è stato discusso dal consiglio dei ministri, come previsto per ieri giovedì 19 ...