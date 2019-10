La proposta del M5S | una Procura Nazionale Antievasione fiscale nei tribunali

Bonus 1000 euro al posto del Reddito di cittadinanza : ecco la proposta : Bonus 1000 euro al posto del Reddito di cittadinanza: ecco la proposta Abolire il Reddito di cittadinanza ed al suo posto erogare il Bonus 1000 euro in busta paga: la proposta targata Forza Italia è approdata pochi giorni fa alla Camera. Bonus 1000 euro: diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti Il taglio del cuneo fiscale, cioè l’alleggerimento della pressione fiscale che pesa sui lavoratori dipendenti, è tra le priorità della ...

Pensioni - in Germania la proposta della Buba : 'Alzare l'età oltre 69 anni' : Il dibattito sulla previdenza pubblica e sull'età di accesso alla pensione non è una prerogativa solo italiana. Lo dimostrano le ultime notizie in arrivo dalla Germania, dove l'economia è in rallentamento e potrebbe andare a scontrarsi contro una recessione soft nelle prossime settimane. Proprio nell'occasione di una recente analisi sulla situazione economia del Paese la Bundesbank è tornata a fare il punto della situazione anche rispetto ai ...

Pensione contributiva per tutti a 63 anni - nuova proposta dell'ex Presidente Inps Boeri : Torna a parlare di pensioni l'ex Presidente dell'Inps Tito Boeri e lo fa con un articolo di analisi sul sistema previdenziale pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Una analisi approfondita soprattutto su quota 100, misura altamente negativa per Boeri, sia come costi per il sistema che per ciò che lascerà in eredità senza interventi di riforma. Per Boeri il governo Conte bis può e deve intervenire per sistemare ciò che quota ...

Fornaro (Leu) : “proposta M5s del carcere per i grandi evasori è nel decreto fiscale” : “Si è fatto il punto e si è dato il via al decreto fiscale, mentre per la manovra nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi”. Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza Federico Fornaro, deputato di Leu. La proposta del Movimento 5 Stelle del carcere per i grandi evasori, ha aggiunto, “è nel decreto fiscale, la confisca, invece, stanno verificando in queste ore se si può inserire o no” L'articolo ...

Pensioni Quota 100 : proposta uscita anticipata di 3 anni - ma con taglio assegno del 15% : Le ipotesi di riforma delle Pensioni anticipate con Quota 100 passano da un solo unico coro: maggiore flessibilità in uscita. Andare in pensione qualche anno prima, rispetto alle Pensioni a Quota 100 che hanno beneficiato di importanti risorse del bilancio statale, potrebbe significare dover pagare di tasca propria, con una riduzione dell'assegno mensile. Percentuali che, come per l'Opzione donna, sarebbero di un minimo del 15 per cento per ...

Alto Adige - dopo l’abolizione del termine arriva la proposta di un referendum anti-Italia : dopo l'eliminazione del termine Alto Adige, il partito Süd-Tiroler Freiheit, ora chiede un referendum anti-Italia. Myriam Atz Tammerle, esponente del partito, dichiara: "Esiste il diritto alla autodeterminazione dei popoli e i sudtirolesi non hanno mai potuto decidere se essere cittadini italiani o no. Ci hanno venduto all'Italia e fino a oggi non abbiamo potuto decidere se restare o dire a Roma arrivederci e grazie".Continua a leggere

Coinquilino le propone di non pagare l’affitto se accetta la sua proposta - la reazione della ragazza è grandiosa : Una ragazza aveva bisogno di prendere in fitto una stanza in un appartamento e ne aveva trovato uno da condividere con un ragazzo e la sua fidanzata. Questa vicenda si è svolta a New York. Dopo che ha preso in fitto la stanza le è arrivata una mail dal suo Coinquilino con cui le veniva fatta una proposta per nulla originale: se lei fosse stata compiacente con lui , lui non le avrebbe fatto pagare il fitto della stanza. La ragazza, senza ...

Quota 92 e opzione 'uomo-donna' sono le misure cardine della proposta Nannicini : Da qualche giorno l'ex consigliere economico del governo Renzi, Tommaso Nannicini, ha messo in rete su Facebook, un post in cui elenca la sua visione di riforma pensioni. sono punti contenuti in due disegni di legge che lo stesso Nannicini ha depositato in Parlamento da tempo. La proposta del senatore dem indica in particolare quattro punti. Pensione a 62+30, per chi? Secondo il senatore, bisogna smetterla con annunci da propaganda elettorale. ...

Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo ...

Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo l'esperienza in Umbria, ...

Web tax - dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

Sara Tozzi dopo Uomini e Donne - lo sfogo dell’ex tronista e la proposta di Maria : Uomini e Donne, Sara Tozzi lascia il trono: le motivazioni Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne sorprendendo tutti i presenti in studio ma ovviamente non noi a casa perché avevamo già saputo della decisione della tronista leggendo le anticipazioni. La motivazione per la quale Sara ha deciso di lasciare la trasmissione […] L'articolo Sara Tozzi dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista e la proposta di Maria proviene ...

Meazza modello Highbury - la proposta “San Siro : NExt” : Evitare l’abbattimento di San Siro e riqualificare lo stadio “Giuseppe Meazza” per restituirlo alla città di Milano in una veste tutta nuova. Su queste basi poggia l’idea di “Principioattivo Architecture Group Srl”, studio di progettazione che ha sviluppato negli ultimi giorni un book di analisi e una proposta di rifunzionalizzazione e rigenerazione dell’impianto milanese. «In […] L'articolo Meazza modello Highbury, la proposta “San ...

Mattino 5 - Belen apre al rinnovo delle promesse : 'Se ci sarà la proposta - sposerò Stefano' : Belen Rodriguez questa mattina 10 ottobre è intervenuta a Mattino 5. Durante il collegamento telefonico la showgirl argentina ha fatto chiarezza sulle presunte nozze-bis con Stefano De Martino e sul rapporto che ha con i paparazzi. Tutto è iniziato con la scorsa puntata, dove si parlava del rapporto tra alcuni vip ed i paparazzi. La conduttrice Mediaset in quell'occasione aveva mandato in onda uno sfogo che la Rodriguez in passato ha avuto con ...