La moglie di Carminati | Mi riporto mio marito a casa

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Alessia Marini,di Massimo, non riesce a frenare l’emozione e la gioia dopo la sentenza della Cassazione che esclude il 146 bis per il “Nero”.C’era un’associazione a delinquere, o meglio ce n’erano due, ma a Roma non c’era la mafia. Almeno non quella ipotizzata nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. La Corte di Cassazione ha quindi smontato la sentenza di appello di Mafia Capitale ed escluso il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per Massimo, Salvatore Buzzi e gli altri imputati.Come riportato da Il Messaggero, la donna ribadisce in tribunale la sua vittoria: “Ho fatto la scelta giusta”.Si riferisce alla scelta di cambiare legale. Di abbandonare Bruno Naso che per tutta la vita ha difeso Massimo. «Ho fatto la scelta giusta, mimioa ...

