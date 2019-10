La modalità storia di The Long Dark continua con il terzo episodio ora disponibile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ieri è arrivato ilper il ghiacciato sandbox survival The. Intitolato Crossroads Elegy, questo nuovocambia protagonista, mettendoci nei panni del dottore che stavamo cercando nei primi due episodi.Se possedete The, ora dovreste trovare l'aggiornamento con l'3 dellaWintermute. LaWintermute è partita in modo lento e frustrante, tanto che gli sviluppatori di Hinterland Studio hanno rielaborato e rilanciato i primi due episodi.Leggi altro...

