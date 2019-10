La marina militare russa ha scoperto cinque isole nell’Artide | diventate visibili a causa

Colombia - il naufragio dei ‘narcos’ : si salvano usando 1.200 chili di cocaina come salvagente. Soccorsi e arrestati dalla marina Militare : Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell’oceano Pacifico, fino all’arrivo della Marina Militare Colombiana. Che li ha Soccorsi, sì, ma anche arrestati subito dopo. Perché il carico della loro imbarcazione, ormai affondata, erano 1.265 chili di cocaina che avevano usato come ‘salvagente’ fino all’arrivo dell’Armada de Colombia. “Durante il salvataggio ...

marina militare : la cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera delle corvette Driade e Chimera [VIDEO] : Ieri, alle ore 18.30, presso la banchina Tullio Marcon di Augusta (SR), sede del Comando delle Forze da Pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa Costiera (COMFORPAT), la corvetta Driade e la corvetta Chimera della Marina Militare hanno ultimato la loro vita operativa dopo circa 30 anni di attività al servizio delle istituzioni e della collettività. L’atto formale con cui nave Driade e nave Chimera sono state radiate dalla flotta della ...

Concorso marina militare per 2200 volontari : scadenza 27 settembre : Il Concorso della Marina Militare che consente il reclutamento di 2200 volontari si avvia verso la scadenza: i cittadini interessati a questa opportunità lavorativa dovranno avanzare la propria candidatura necessariamente entro e non oltre il 27 settembre 2019. Il personale reclutato sarà suddiviso nel seguente modo: 800 unità saranno riservate al corpo delle Capitanerie di Porto, mentre al Corpo Equipaggi Militari Marittimi andranno 1400 ...

Ufo - “quei video con fenomeni non identificati sono autentici” : la marina militare Usa conferma i filmati pubblicati dall’ex cantante dei Blink 182 : Per la prima volta la Marina Militare degli Stati Uniti ha ammesso l’esistenza di oggetti non identificati in alcuni filmati autentici. Si tratta quindi di una conferma inedita della presenza degli Ufo (Unidentified Flying Object). La Marina ha infatti messo il suo timbro a un documento che attesta come in tre clip di video militari girati quattro anni fa da diversi piloti di caccia F/A-18 Super Hornet ci siano “fenomeni aerei non ...

marina militare - Fregata Alpino al Salone Nautico per visite a bordo : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Da oggi al 24 settembre 2019 si terrà la 59esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova. In occasione della cerimonia inaugurale e per tutta la durata del Salone, la Fregata Alpino della Marina militare, sarà ormeggiata nel porto di Genova presso il Molo Doria di Levante. Nel corso della sosta, fa sapere la Marina militare, nave Alpino sarà aperta alle visite del pubblico nei seguenti giorni ...

Concorso marina militare 2019 : Vfp1 e Cemm - posti e scadenza bando : Concorso Marina Militare 2019: Vfp1 e Cemm, posti e scadenza bando Scade a fine settembre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al prossimo Concorso in Marina Militare. Concorso Regione Campania: 650 posti nei CPI, bando in uscita Concorso Marina Militare: 2200 Volontari in Ferma prefissata di un anno (Vfp1) Il prossimo Concorso in Marina Militare è volto al reclutamento di 2200 Volontari in Ferma Prefissata ...

Colpi di mitragliatrice dei libici ai pescherecci di Mazara del Vallo : interviene la marina Militare : Stamattina alcuni pescherecci della marineria di Mazara del Vallo sono stati presi di mira da Colpi di mitragliatrice esplosi da presunti militari libici. Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'equipaggio, ma sul posto è dovuta intervenire la Marina Militare italiana.Continua a leggere

Quando negli anni ’80 la marina militare italiana riuscì a fare l’impossibile : Quando negli anni ’80 la marina militare italiana riuscì a fare l’impossibile PREMESSA IMPORTANTE: questa è Storia, non opinioni. Ho raccontato e raccolto testimonianze di fatti accaduti quarant’anni fa di cui oggi ricorre l’anniversario. Chiunque desideri fare parallelismi o “interpretarlo” lo fa di sua iniziativa, non mia. 30 aprile 1975Saigon cade, e assieme a lei tutto il Vietnam del sud. I comunisti si scatenano in un vortice ...

marina militare : la Nave Scuola Palinuro in sosta a Trapani : Dal 5 all’8 settembre 2019 la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto siciliano nell’ambito della 55ª Campagna d’Istruzione 2019 a favore degli allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Il veliero esporrà il materiale del progetto Leonardo 500. I frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Nel solco delle ...

Sicilia : 42 ordigni esplosivi neutralizzati dai palombari della marina militare [FOTO e VIDEO] : Dal 6 al 24 agosto 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque che circondano l’isola della Sicilia neutralizzando ben 42 pericolosi ordigni esplosivi. o. Le operazioni hanno visto impegnati gli uomini del GOS, per circa tre ...