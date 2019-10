La madre di Filippo Bisciglia | ecco cosa pensa di Pamela Camassa

Parla la madre di Filippo Bisciglia : ‘Mio figlio ha pianto per me perché sono stata male’ : Nel corso della scorsa puntata del talent show Amici Celebrities ideato da Maria De Filippi non è passato inosservato un momento emozionante che ha visto protagonista un concorrente. Si tratta di Filippo Bisciglia, che durante una sua esibizione ha lasciato un segno profondo al pubblico. Il conduttore di Temptation Island mentre cantava il brano Portami a ballare, dedicato all’amore materno, non è riuscito a trattenere le lacrime. Finalmente è ...

Il post di Sanfilippo e la reazione di Salvini : una lettera aperta alla madre di sua figlia : lettera aperta a Giulia Martinelli, seconda compagna dell'ex ministro Salvini, in risposta alla sua missiva indignata mandata a Vittorio Feltri, a causa del post di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai al centro di una furiosa polemica. Sull'educazione e sulla responsabilità degli adulti, soprattutto.Continua a leggere