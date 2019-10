La foto del Duce sul camion per i lavori pubblici | bufera a Imperia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli Ladi Benito Mussolini in bella vista sul parabrezza deldella segnaletica stradale ha scatenato un caso a, con Rifondazione Comunista e Potere al popolo che chiedono di revocare l'appalto alla ditta Non un crocifisso, né qualche “santino” e neppure un “arbre magique”, ma sul parabrezza deldella segnaletica stradale, che in questi giorni asi occupa deidi rifacimento della galleria Gastaldi, campeggia ladel. Proprio lui, Benito Mussolini, capace di scatenare un caso, con Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, che alla luce dell'accaduto hanno chiesto al sindaco Claudio Scajola di revocare l'appalto alla ditta. “Il sindaco Scajola si è personalmente recato in galleria Gastaldi per verificare il procedimento e l'evolversi dei- scrive, in una nota, Franco Gabrielli, che interviene in nome ...

rubio_chef : Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc.… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo il successo di Reggio Emilia attraverso le foto più belle del match! ??????… - SkyTG24 : Manifestazione del centrodestra a Roma, centinaia di persone in piazza. FOTO -