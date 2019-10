La fondazione del premio Nobel spinge sugli hedge fund

Lo shopping finanzia la ricerca della fondazione Veronesi : Si chiama #Disegniamounfuturosenza ed è una campagna ideata dal retailer multimediale di shopping Qvc, pensata per svilupparsi per tutto ottobre, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno. «In un mondo sempre più distratto, in un mondo che fatica a comprendere le priorità, in un mondo in crisi sociale che toglie aria ai sogni, è importante dare forza a quei sogni – si legge in una nota del gruppo – tornare a ...

La fondazione Scuola del Patrimonio si allea con Iccrom e Anci per valorizzare la cultura : Esportare all’estero il know how italiano nella gestione del Patrimonio culturale e valorizzare le risorse diffuse a livello locale. Sono due gli accordi strategici firmati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per rafforzare la propria azione a favore del sistema dei beni culturali italiani. Il primo, siglato ieri tra Carla Di Francesco, commissario straordinario della Fondazione, e Webber Ndoro, direttore generale ...

La Russia ha classificato come “ente straniero” la fondazione anti-corruzione del dissidente Alexei Navalny : Il ministero della Giustizia russo ha classificato come “ente straniero” FBK, la fondazione anti-corruzione guidata dal dissidente russo Alexei Navalny. La fondazione anti-corruzione di Navalny va quindi ora ad aggiungersi a una sorta di “lista nera” che la Russia creò nel

Verona : Vigili del fuoco - domani al Filarmonico concerto per 80 anni fondazione : Verona, 9 ott. (AdnKronos) - domani alle 20,30 al teatro Filarmonico di Verona concerto della banda nazionale dei Vigili del fuoco in occasione dell’ottantesimo anno della fondazione del Corpo. I Vigili del fuoco furono istituiti come Corpo Nazionale nel 1939, riunendo i vari Corpi dei pompieri comu

fondazione Barilla presenta la 10ª edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione : Portare il dibattito sulla sostenibilità alimentare e ambientale su un piano concreto attraverso l’individuazione di soluzioni alla portata di tutti: questo è l’obiettivo ambizioso che si è posta la Fondazione Barilla organizzando la decima edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, che si terrà a Milano il prossimo 3 dicembre. Organizzata in collaborazione con National Geographic Italia, United Nations Sustainable ...

Dario Franceschini ha confermato la procedura di revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione sovranista di Steve Bannon : Il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha annunciato di voler proseguire la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’Abbazia di Trisulti, che era stata data a una fondazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump.

Giuseppe Conte visita la fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Dieci anni del Fatto - gli auguri della fondazione Montanelli : “Vi inoltriamo questo cartoncino scritto a mano” (e firmato Indro) : La Fondazione Montanelli-Bassi di Fucecchio riceve e vi inoltra volentieri questo cartoncino scritto a mano. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Caro Marco, trovandomi a migliaia di anni luce di distanza (e non crediate che le Poste qui siano migliori!), vi mando con un po’ di ritardo un mio augurio. Veloci e piccoli come ...

Usa - ecco lo spot per la prima campanella. Il video della fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...

Matteo Renzi - indagato Alberto Bianchi - ex presidente della fondazione Open : L'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è indagato dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sar

La fondazione Nicola Del Roscio presenta un nuovo centro per la creatività contemporanea nel cuore della città di Roma : La Fondazione Nicola Del Roscio presenta il progetto culturale non-profit La Fondazione. Un nuovo spazio nel cuore di Roma, aperto alla città e rivolto alla scena artistica globale nel segno della ricerca e del sostegno alle arti del nostro tempo. La sede, in uno splendido edificio degli anni Venti posto tra Piazza di Spagna e via del Tritone, verrà inaugurata con una esposizione collettiva, a cura di Pier Paolo Pancotto, che riunisce le opere ...

Indagato l'avvocato Alberto Bianchi - ex presidente della fondazione Open : l'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è Indagato dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sa

Leopolda - indagato Bianchi - il presidente della fondazione che finanziava Renzi : Traffico di influenze. È stato iscritto sul registro degli indagati della procura di Firenze Alberto Bianchi, 65 anni, da sempre vicino a Matteo Renzi e presidente della...

Firenze : indagato Alberto Bianchi - ex presidente della fondazione Open : È indagato con l’ipotesi del reato di traffico di influenze illecite Alberto Bianchi, avvocato ed ex presidente della Fondazione Open che dal 2012 fino alla sua recente chiusura ha raccolto 6,6 milioni di fondi necessari a finanziare, tra le altre cose, anche la Leopolda di Matteo Renzi. Il legale fiorentino è indagato dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal pm Luca Turco, che ha ...