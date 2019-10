La figlia di Maria Teresa Ruta rivela | Un angelo mi ha salvata

Maria Teresa Ruta e la figlia : le confessioni che sconvolgono la Panicucci : Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina a Mattino 5: i racconti del passato che lasciano senza parole Federica Panicucci Il racconto di Maria Teresa Ruta sconvolge non poco Federica Panicucci a Mattino 5. L’ex showgirl italiana, ospite nel programma insieme alla figlia Guendalina, svela alcuni fatti inediti del passato. Il tema di oggi riguarda […] L'articolo Maria Teresa Ruta e la figlia: le confessioni che sconvolgono la Panicucci ...

"Madonna voleva che il Papa battezzasse la figlia Maria Lourdes" : “Madonna voleva far battezzare la figlia Maria Lourdes dal Papa”. A rivelarlo è Enrico Lucherini, storico press agent dello spettacolo e memoria storica del cinema.Nel 1996 fu la sua agenzia a curare la comunicazione di Evita, musical che vedeva protagonista proprio la star americana. Un appuntamento definito “bestiale” da Lucherini, che dovette superare non pochi ostacoli per portare Madonna alla prima romana del film. “Regista, attore e ...

Tennis & Friends - Maria Monsè e la figlia Perla : "Le critiche? Invidia" (INTERVISTA) : Mamma e figlia al Foro Italico, a Roma, per la nona edizione dell'evento dedicato alla prevenzione. Entrambe in campo, con...

Chi è Guendalina Goria - la figlia Maria Teresa Ruta : Guendalina Goria è la figlia (bellissima) di Maria Teresa Ruta e nuova star delle fiction. Lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, Guendalina assomiglia molto alla conduttrice da cui ha ereditato anche la passione per il mondo dello spettacolo. Classe 1988, è frutto dell’amore fra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, due volti molto noti della tv. Nonostante sia cresciuta sotto i riflettori, è una ragazza molto riservata e timida, attenta a ...

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria/ "Mia figlia ha ragione - noi genitori poco presenti" : Maria Teresa Ruta ospite stamane presso gli studi di Rai Uno, nel programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane, assieme alla figlia Guenda Goria.

Amici di Maria - Valerio Pino : “Ecco la figlia che mi ha dato il mio ex” : Amici di Maria De Filippi, Valerio Pino parla del suo cane: “E’ come una figlia” Valerio Pino è uno degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi che più ha fatto discutere nel corso degli ultimi anni, ma tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, il ballerino ha mostrato un lato inedito al grande pubblico, quello dolce e sensibile. Valerio è stato intervistato per la rubrica Vip e Animali dove ha parlato del suo cane, ...

Pomeriggio 5 - atroce accusa di Giovanni Ciacci a Maria Monsè : "Come hai ridotto tua figlia" : "Salviamo Perla Maria da Maria Monsè". Questo l'appello, tra l'ironia e la serietà, di Giovanni Ciacci durante Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Nel salotto pomeridiano di Canale 5 si è parlato di mamme vip e baby star. Maria Monsè viene accusata di esporre troppo la figlia sui social. "Deve vivere u

Una vita - trame italiane : Casilda apprende di essere figlia di Maximiliano e Maria : La soap opera spagnola Una vita intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. L'appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì alle 14:10 sulla quinta rete televisiva del nostro Paese. Le anticipazioni italiane preannunciano sconvolgenti colpi di scena. Uno tra questi riguarda proprio Casilda Escolano. Pare che la domestica di donna Rosina sia la figlia del defunto Maximiliano Hidalgo (Mariano Llorente), nata da una sua relazione ...

Laura Torrisi : "Amici Celebrities? Maria De Filippi e mia figlia Martina mi hanno convinta!" : Intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, Laura Torrisi, protagonista di 'Amici Celebrities', al sabato sera, su Canale 5, ha raccontato perché si è affidata al gruppo di Maria De Filippi per vincere la propria timidezza, la paura del palco e del contatto diretto con il pubblico. L'attrice, per questo motivo, per molti anni, ha rifiutato diverse proposte lavorative in teatro.prosegui la letturaLaura Torrisi: "Amici ...

Il Castello delle Cerimonie : i 50 anni di Maria Cacialli - 'la figlia del presidente' : La quinta puntata de Il Castello delle Cerimonie 2019 è dedicata ai 25Bis di Maria Cacialli, nota a Napoli come La figlia del Presidente, dal nome di una delle pizzerie storiche della città di cui è anima e titolare. E dal cuore di Napoli arrivano anche il pezzo forte della puntata, ovvero le sorelle Pipolo, eredi di una istituzione della fotografia partenopea e già protagoniste della serie. Se non vi vengono in mente, basta dare un'occhiata al ...

Charlotte - figlia Caniggia e Mariana Nannis/ Bionda e fisico top : social pazzi di lei : Charlotte continua a fare faville nel mondo della moda e anche sui social. La figlia di Mariana Nannis e Claudio Caniggia va impazzire gli argentini.

La figlia di Maria Grazia Cucinotta. Si chiama Giulia - ha 18 anni ed è identica alla mamma : Avete mai visto la figlia di Maria Grazia Cucinotta? Si chiama Giulia e ha appena compiuto 18 anni. Come è? Ovviamente bellissima come sua mamma. La prima e unica figlia della bella attrice ha raggiunto la maggiore età e i suoi genitori, che la amano alla follia, hanno organizzato per lei una festa splendida a tema Egitto. È raro, anzi rarissimo, che Maria Grazia Cucinotta posti sui social foto della figlia ma, in occasione del 18esimo ...

Chi è Giulia Violati - la bellissima figlia di Maria Grazia Cucinotta : Ha 18 anni è alta, slanciata, bruna e bella come la mamma, Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana ha postato sul suo profilo Instagram una delle rarissime foto che la vede in compagnia della figlia, Giulia Violati, in occasione di un traguardo importante:i suoi 18 anni. La festa in onore di Giulia, a tema egiziano, è stato un momento di grande emozione e di grande gioia anche per i due genitori della neomaggiorenne: la Cucinotta e il marito ...